Cómo fue Modular: el megaevento cripto que reunió a referentes del ecosistema blockchain y las criptomonedas

Con el objetivo de fomentar la adopción cripto en Latinoamérica y construir la nueva economía digital, Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio, dio inicio al encuentro y explicó que Modular buscaba “enriquecer a los asistentes, brindándoles nuevas ideas y conexiones que impulsen el crecimiento del ecosistema cripto en la región”.

Más tarde, en una charla titulada "Muchachos: the state of crypto adoption in Argentina", se reunieron los referentes de las principales empresas cripto locales para repasar la historia del sector en el país y discutir los próximos pasos. Juan José Méndez, Chief Brand Officer de Ripio; Marcelo Cavazzoli, CEO y cofundador de Lemon; y Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de Belo, compartieron sus visiones y destacaron la importancia de trabajar juntos como un movimiento para brindar mayores beneficios a todos los usuarios.

Blockchain y regulación: dos temas centrales en Modular

Entre las novedades presentadas durante el encuentro, se destacó LaChain, una blockchain rápida y de bajo costo desarrollada en colaboración con empresas de amplia experiencia en la industria.

LaChain, construida sobre la plataforma Polygon Supernets, está orientada al desarrollo de casos de uso que satisfagan las necesidades específicas de personas e instituciones de la región, como pagos minoristas, transacciones internacionales y sistemas de Identidad Descentralizada (DID).

Santi Siri en MODULAR Ripio.jpg Santi Siri, fundador de UBI DAO, una de las presentaciones más esperadas en la jornada sobre cripto. (Foto Ripio)

Por otro lado, el tema recurrente de la jornada fue la regulación del sector cripto. Por eso, se presentó un panel especial con representantes de los entes reguladores de Argentina, Brasil y Uruguay, quienes discutieron los próximos pasos en la materia y compararon la situación de los diferentes países. Estuvieron Elio Grillo, director of Supervision de UIF; Patricia Tudisco, Intendente de Regulación Financiera del BCU; Sebastián Negri, presidente de la CNV; Diego Díaz, especialista de Pagos del BCRA y Bernardo Sur, CEO de ABCRIPTO.

En este espacio, analizaron los próximos pasos en regulación cripto y realizaron una comparación entre la situación de los diferentes países. “Todos los reguladores vamos a cumplir estándares internacionales, en Argentina no vamos a inventar nada. Además, a eso se le suma un trabajo de adaptación a las necesidades locales, que va a incluir audiencias públicas como siempre hacemos en la CNV”, señaló el representante de la CNV argentina.

La potencia del ecosistema cripto en la región

Además, la jornada contó con la participación de otras figuras influyentes en el ecosistema cripto, como: Santi Siri, fundador de UBI DAO; Guilherme Cohn, Corporate Development Sr Manager de Mercado Libre; Ariel Sánchez, Investment Product Manager de Galicia; Juan Fantoni, CCO & cofundador de Pomelo; Aaron Marks, director of Business Development de Circle; y Juan Ignacio Talento, CPO de Naranja X, entre otros.

La primera edición de Modular fue un paso clave en la industria cripto de Latinoamérica que, con destacados speakers, la presentación de innovadores proyectos y la discusión sobre la regulación, demostró el potencial de la región y su compromiso con la adopción de las criptomonedas.

De hecho, lo ocurrido en Buenos Aires sentó las bases para futuras ediciones en otros países de Latinoamérica. Según indicaron sus organizadores, la visión de construir un ecosistema cripto sólido y fomentar la adopción masiva de las criptomonedas en la región continúa expandiéndose, y este evento es solo el comienzo de un camino lleno de oportunidades y avances.

Sin dudas, la diversidad de actores presentes en el evento refleja el creciente interés y compromiso de la industria cripto en la región.

Por último, en el cierre del encuentro, Sebastián Serrano reafirmó la importancia de Latinoamérica como un territorio con un gran potencial para construir las bases de una mejor economía.