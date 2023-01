Cripto 2023: cómo imaginan el año los principales referentes argentinos de la industria

Al respecto, Federico Ogue, cofundador y CEO de Buenbit, cree que 2023 será un año “tranquilo para la industria cripto” y servirá para que “cada jugador pueda acomodarse y encontrar su lugar en el mercado”.

En particular, para la Argentina, considera que cripto “seguirá teniendo relevancia debido a todas las limitaciones que tenemos con el dólar, donde el formato stablecoin se convierte en una gran solución” para la gente.

Por el contrario, para Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de Belo, este será un “año difícil” y, al menos hasta junio, seguirá la “limpieza de varias empresas” y “el ajuste en el mercado”.

Según su percepción, “la macro global, a nivel financiero, no está muy positiva en ese aspecto: la Fed sigue subiendo la tasa y eso pone mucha presión y posiblemente se genere recesión si no es que ya arrancó”. Por lo tanto, asegura Beaudroit, “la primera mitad del 2023 no estará fácil” y espera que en la segunda parte “empiecen a salir algunos brotes verdes”.

Del impacto de FTX a la transparencia

“Esperamos que durante 2023 aparezcan nuevos proyectos de los entes reguladores, especialmente de Europa y estados Unidos, en términos de regulación de los exchanges”, considera Santos Barrio, cofundador y CFO de Let’sBit.

Y agrega: “Lo que pasó con FTX representa un punto de quiebre en la manera en que los Estados dejaban que la industria se auto-regule, para migrar hacia un modelo de mayor regulación impuesta por los gobiernos”.

Cripto empresarios locales Collage.jpg

Para Matías Bari, CEO de Satoshi Tango, “el futuro del negocio es muy prometedor” aunque, por los pocos años de vida que tiene, “la industria todavía presenta desafíos y riesgos”.

Al respecto, asegura que “es muy probable que el escandaloso caso de FTX de lugar a una fuerte presión para regular ciertas compañías del ecosistema durante este 2023”.

Efectivamente, coincide Marcelo Cavazzoli, cofundador y CEO de Lemon, se espera una mayor transparencia en el ecosistema. “Las criptomonedas vinieron a traer transparencia porque permiten que veamos en la blockchain todos los movimientos de los activos de cuenta a cuenta”, dice.

Por lo tanto, añade, “los usuarios deberían exigir esa misma transparencia a los exchanges y plataformas cripto para que haya visibilidad de que tengan sus tokens y para ver por dónde se movieron”.

Expectativas para el sector cripto argentino

Por la realidad económica argentina, “está creciendo exponencialmente el uso de cripto para ahorrar, atado a monedas duras, para cuidarse de la inflación y de la devaluación del peso”, reconoce Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina. Y explica que, en los últimos meses, “creció mucho la compra de dólares digitales o stablecoins, por ser activos atados al valor del dólar”.

Por lo tanto, asegura, “esto recién empieza, el potencial es infinito y los usos posibles de las criptomonedas crecen sin pausa todo el tiempo. Así que, en la medida en que continuamos sumando usuarios en forma acelerada, vemos un futuro más que promisorio”.

En el mismo sentido, Maximiliano Hinz, director Binance para Latam Cono Sur, dice que la industria seguirá desarrollándose en 2023. “Vamos a seguir trabajando para hacer posible la adopción masiva de criptomonedas, con un crecimiento sano, que le permita a la gente tomar los beneficios que ofrece la tecnología blockchain”, remarca.

En tanto que, para Federico Goldberg, CEO de Tienda Crypto, “da la sensación que será un año de crecimiento, posiblemente más orgánico, pero no exponencial como en años anteriores, motivo por el cual se debe tener muchísima más cautela”.

Sin embargo, asegura, “es momento de construir un producto que seguramente rinda frutos en el futuro”.

Las perspectivas para el negocio

En otra cuestión que coinciden todos los especialistas es que el mundo cripto se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo, como se dice habitualmente en la industria, se parece al momento en que se encontraba Internet a finales de los años ‘90.

“Es también una época de transición”, reflexiona Julián Colombo, y amplía: “Ahora, las criptomonedas todavía conviven con el dinero físico, pero en muy pocos años notaremos una mayor adopción que desplazará progresivamente a los medios de pago tradicionales”.

Por eso, sobre el momento actual de la industria y el mercado, remarca que “como ya ha sucedido otras veces, después del llamado cripto invierno, vendrá un nuevo verano”.

En el corto plazo, completa Marcelo Cavazzoli, “también esperamos ver una oleada de aplicaciones descentralizadas que busquen solventar problemas del ecosistema tradicional, construidas por jóvenes que arrancan a programar directo en blockchain como Ethereum, directo en web3”.

Por último, Matías Bari, puntualiza que “las perspectivas para el negocio y la industria cripto en 2023 podrían variar ampliamente según una serie de factores, como las condiciones del mercado, la adopción de tecnologías relacionadas con las criptomonedas, la regulación y otros desarrollos en el segmento”.