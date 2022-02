Criptomonedas: consejos para operaciones entre particulares en Argentina

Las redes "Peer to Peer" o P2P no son algo nuevo en Internet. Así se denominan las redes donde las personas pueden participar en el intercambio de información de manera descentralizada. No hay intermediarios, algo muy apropiado para el ecosistema crypto y las finanzas descentralizadas. De alguna manera, se podría decir que no hay control o, al menos, no hay un punto central de conexión. Cada usuario actúa de forma autónoma, por lo que los integrantes de la red pueden intercambiar información de forma directa.