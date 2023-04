Inteligencia artificial, Web3 y metaverso: ¿Competencia o complemento?

Por ahora, el foco de discusión fue cómo usarlo y cuántos trabajos reemplazará, pero una pregunta interesante es cómo conecta el desarrollo de la AI con el ecosistema Web3.

¿Dejará de desarrollarse la Web3 porque la inteligencia artificial la va a reemplazar? ¿Qué sucede con la IA dentro de la Web3? La respuesta a estas preguntas es que la IA y Web3 son complementos, no competencia.

La IA es básicamente una herramienta inteligente que, siendo aplicada correctamente, optimiza los procesos.

Lo que quiero decir es que la inteligencia artificial vino a mejorar la Web3 y sus tiempos de desarrollo. Por citar un ejemplo, el desarrollo de un digital twin o de un metaverso anteriormente llevaba días y un costo elevado; pero, en la actualidad, con estas herramientas de AI, se puede hacer en un par de horas y a un costo inferior.

Qué pasa con las inversiones en Web3

La única “desventaja” que podemos citar con el auge de Inteligencia Artificial, es que el dinero de las compañías actualmente puso foco en esos desarrollos.

La mayoría de las compañías poseen un presupuesto finito para sus desarrollos en I+D, entonces viraron sus inversiones a estos desarrollos, lo que generó que el ecosistema Web3 se vea con un crecimiento ralentizado.

Sin embargo, esto ayudará a que de a poco las tecnologías vayan ganando madurez y, luego de este auge, las empresas vuelvan a invertir en el ecosistema y volvamos a ver como se evolucionan industrias con Web3, ahora, con ayuda de la inteligencia artificial (esto quiere decir: más rápido y más económico).

El potencial de ChatGPT

Como parte de este artículo, a continuación, les mostraré el potencial de ChatGPT. Por lo tanto, a partir de ahora, replicaré lo que me respondió ChatGPT:

-¿Qué relación hay entre NFTs e inteligencia artificial?

Los NFTs (tokens no fungibles) y la inteligencia artificial (IA) son dos áreas tecnológicas que no están directamente relacionadas entre sí. Sin embargo, hay algunas formas en que la IA puede interactuar o tener aplicaciones en el mundo de los NFTs:

-Creación de contenido : la IA puede ser utilizada para crear contenido, como imágenes y música, que se puede utilizar como base para la creación de NFTs. Por ejemplo, algunos artistas están utilizando la IA para generar arte que luego se vende como NFTs.

: la IA puede ser utilizada para crear contenido, como imágenes y música, que se puede utilizar como base para la creación de NFTs. Por ejemplo, algunos artistas están utilizando la IA para generar arte que luego se vende como NFTs. -Autenticación : la IA puede ser utilizada para autenticar la propiedad de un NFT y verificar su autenticidad. Esto es especialmente útil en el mundo de las obras de arte y otros objetos de colección, donde la autenticidad es fundamental para su valor.

: la IA puede ser utilizada para autenticar la propiedad de un NFT y verificar su autenticidad. Esto es especialmente útil en el mundo de las obras de arte y otros objetos de colección, donde la autenticidad es fundamental para su valor. -Análisis de datos : la IA puede ser utilizada para analizar grandes cantidades de datos relacionados con el mercado de NFTs, como precios y tendencias de compra, y generar información valiosa para los inversores y coleccionistas.

: la IA puede ser utilizada para analizar grandes cantidades de datos relacionados con el mercado de NFTs, como precios y tendencias de compra, y generar información valiosa para los inversores y coleccionistas. -Personalización: la IA también puede ser utilizada para personalizar la experiencia de los usuarios de NFTs, proporcionando recomendaciones basadas en los intereses y preferencias individuales.

En resumen, aunque los NFTs y la IA no están directamente relacionados, hay algunas formas en que la IA puede tener aplicaciones en el mundo de los NFTs, como la creación de contenido, la autenticación, el análisis de datos y la personalización.

-¿Y qué relación tiene ChatGPT y el metaverso?

En este momento, ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial diseñado para interactuar con los usuarios a través de una interfaz de chat en línea. Aunque ChatGPT puede ser utilizado en algunos metaversos para proporcionar experiencias de chat o comunicación en línea, no tiene una relación directa con el metaverso en sí.

Sin embargo, en el futuro, con la evolución del metaverso, es posible que se puedan crear experiencias más avanzadas de interacción con la inteligencia artificial, incluyendo la posibilidad de interactuar con modelos de lenguaje como ChatGPT en mundos virtuales en línea.

En ese sentido, ChatGPT y otros modelos de lenguaje podrían desempeñar un papel importante en la creación de experiencias de interacción avanzadas en el metaverso, como chatbots interactivos, personajes no jugables, asistentes virtuales y más.

La IA desempeña un papel importante en el desarrollo del metaverso. La IA es esencial para crear un entorno virtual que se sienta realista y dinámico. Los algoritmos de IA pueden ayudar a los desarrolladores de metaversos a crear entornos virtuales con una mayor interactividad, como personajes no jugables (NPC) que pueden interactuar con los jugadores.

La IA también puede ayudar a los desarrolladores de metaversos a proporcionar experiencias personalizadas a los usuarios en función de sus comportamientos y preferencias. Por ejemplo, un usuario que disfruta de la música pop podría recibir recomendaciones de eventos en línea con música pop en el metaverso.

Otro ejemplo de cómo la IA está cambiando el metaverso es a través de la generación procedural de contenido. La generación procedural de contenido utiliza algoritmos de IA para crear entornos virtuales de forma automática y aleatoria. Esto puede ayudar a los desarrolladores a crear una gran cantidad de contenido para los usuarios del metaverso de manera más rápida y eficiente.

Además, la IA también puede ayudar a mejorar la seguridad en el metaverso. Los algoritmos de IA pueden monitorear el comportamiento de los usuarios en el metaverso y detectar actividades sospechosas o malintencionadas, como el acoso o la creación de contenido inapropiado.

Sin embargo, también existen desafíos en la intersección entre el metaverso y la IA. Uno de los principales desafíos es la privacidad de los usuarios. Los metaversos almacenan una gran cantidad de datos de usuario, y es importante asegurarse de que estos datos se manejen de manera segura y ética.

Otro desafío es la creación de algoritmos de IA justos y equitativos en el metaverso. Los metaversos deben ser accesibles para todos, y los algoritmos de IA deben evitar sesgos o discriminación en función de la raza, género o cualquier otra característica personal.

En conclusión, el metaverso y la IA están estrechamente relacionados. La IA es esencial para crear entornos virtuales interactivos y personalizados en el metaverso, y también puede ayudar a mejorar la seguridad en línea. Sin embargo, también existen desafíos en la intersección entre el metaverso y la IA, y es relevante abordar estos desafíos para garantizar que el metaverso sea un lugar seguro, equitativo y accesible para todos.

Ventajas de la inteligencia artificial

Todo lo escrito antes, lo da como respuesta a mis preguntas la herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT.

Podría no haberles contado que fue escrito por AI y, posiblemente, no se hubieran dado cuenta. A mí, ese mismo texto me hubiera llevado horas, y dicha herramienta me lo generó en segundos. ¡Sorprendente!

En este sentido, como AI aplicada a la web3 podemos citar incansables ejemplos, pero creo que el que más se visualiza es la creación de espacios inmersivos de realidad virtual, aumentada o mixta.

Tan solo escribiendo un texto de insight, podemos obtener un “mundo”. Hoy existen herramientas de AI que formulan en lenguaje de programación lo que le solicitemos, por lo tanto, podemos replicar el resultado de dicho lenguaje en una herramienta para que nos brinde como resultado algo (por ejemplo, un gemelo digital o un mundo, que podamos montar en algún metaverso).

Básicamente, eso se traduce en un ahorro significativo en el desarrollo y el diseño.

Pero no nos quedemos únicamente con ese ejemplo, también podemos generar diseños para NFTs, o información de valor para analizar estrategias en un simple clic. Podemos generar respuestas automáticas para avatares que desarrollen atención al cliente en espacios inmersivos, e infinidad de ejemplos que no me alcanzarían los renglones.

No obstante, lo importante de esto es ver cómo podemos mejorar la Web3 y/o la Web2 con estas herramientas de AI para ser más productivos y hacer más fáciles nuestras vidas, en el ámbito personal o laboral.

Por último, dejo una frase que aplica al artículo: “La inteligencia artificial no va a reemplazarte, la persona que usa inteligencia artificial va a reemplazarte”.

(*) El autor es especialista en Web3, con foco en Negocios.