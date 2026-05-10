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Buenos Aires entra en una semana helada: cuándo será el día más frío

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó jornadas frías pero estables en el AMBA tras el paso del ciclón extratropical. Cómo estarán las temperaturas, qué días serán los más frescos y cuándo volverá a subir el termómetro.

Pronóstico extendido: qué esperar del clima esta semana en Buenos Aires

Pronóstico extendido: qué esperar del clima esta semana en Buenos Aires

El paso del ciclón extratropical que afectó a distintos distritos de la provincia de Buenos Aires durante el fin de semana dejó fuertes ráfagas, lluvias intensas y daños especialmente en localidades de la Costa Atlántica. Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar en los próximos días: el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una semana estable, fría y sin precipitaciones para el AMBA y gran parte del país.

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De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse rápidamente luego del fenómeno que generó complicaciones en ciudades costeras y obligó a emitir alertas en distintas regiones. Para el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera un descenso marcado de las temperaturas mínimas, con registros cercanos a los 5°C, aunque con jornadas mayormente soleadas y sin lluvias en el horizonte.

Durante la madrugada y mañana del domingo todavía se sintieron los efectos del sistema de baja presión, con ráfagas que oscilaron entre los 42 y 50 kilómetros por hora. Las temperaturas se movieron entre los 8°C y los 15°C, mientras el viento del sector sudoeste mantuvo una sensación térmica más baja en distintos puntos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana

Según el pronóstico oficial, el lunes marcará el inicio de una etapa más típica del otoño avanzado. Se prevé una temperatura mínima cercana a los 5°C y una máxima de 17°C, con cielo mayormente despejado y vientos leves provenientes del oeste.

El martes llegará con una leve recuperación térmica. El SMN pronosticó una máxima de 20°C y una mínima de 9°C, convirtiéndose en una de las jornadas más templadas de la semana. A pesar de ese ascenso, el ambiente continuará fresco durante las primeras horas del día y las noches.

Entre miércoles y viernes se mantendrán las condiciones de estabilidad. Las máximas oscilarán entre 16°C y 18°C, mientras que las mínimas variarán entre 8°C y 13°C. El cielo alternará entre despejado y parcialmente nublado, aunque sin chances de precipitaciones.

Además, el organismo indicó que los vientos disminuirán considerablemente luego del temporal. A partir del lunes no superarían los 22 kilómetros por hora y predominarán del oeste y sudoeste.

Para el próximo sábado se espera un leve aumento de las temperaturas, con una mínima cercana a los 13°C y máximas alrededor de los 16°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento estará prácticamente en calma.

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Qué pasará en la provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense todavía persisten algunas lluvias aisladas sobre sectores de la Costa Atlántica, especialmente entre Pinamar y Necochea. Según el reporte oficial, esas precipitaciones podrían mantenerse durante parte de la jornada dominical antes de disiparse definitivamente.

En el resto de la provincia predomina el cielo despejado y una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. La tendencia se sostendría durante toda la semana, con jornadas frías por la mañana, tardes frescas y sin lluvias previstas.

El viernes aumentará algo la nubosidad, aunque sin generar inestabilidad significativa. Ya para el sábado volverían las condiciones más despejadas en el centro bonaerense, mientras que la costa mantendría intervalos nubosos.

La única alerta vigente en el país

Mientras el centro del país recupera la estabilidad, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas para el sudoeste de Santa Cruz.

El organismo explicó que se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Ante este escenario, difundió una serie de recomendaciones preventivas para quienes se encuentren en las zonas afectadas.

Entre las principales medidas sugeridas se encuentran evitar salir si no es necesario, circular únicamente con vehículos preparados para nieve y hielo, revisar techos y desagües, ventilar ambientes para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y kits de emergencia ante eventuales cortes de energía.

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