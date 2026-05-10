Buenos Aires entra en una semana helada: cuándo será el día más frío

El martes llegará con una leve recuperación térmica. El SMN pronosticó una máxima de 20°C y una mínima de 9°C, convirtiéndose en una de las jornadas más templadas de la semana. A pesar de ese ascenso, el ambiente continuará fresco durante las primeras horas del día y las noches.

Entre miércoles y viernes se mantendrán las condiciones de estabilidad. Las máximas oscilarán entre 16°C y 18°C, mientras que las mínimas variarán entre 8°C y 13°C. El cielo alternará entre despejado y parcialmente nublado, aunque sin chances de precipitaciones.

Además, el organismo indicó que los vientos disminuirán considerablemente luego del temporal. A partir del lunes no superarían los 22 kilómetros por hora y predominarán del oeste y sudoeste.

Para el próximo sábado se espera un leve aumento de las temperaturas, con una mínima cercana a los 13°C y máximas alrededor de los 16°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento estará prácticamente en calma.

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Qué pasará en la provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense todavía persisten algunas lluvias aisladas sobre sectores de la Costa Atlántica, especialmente entre Pinamar y Necochea. Según el reporte oficial, esas precipitaciones podrían mantenerse durante parte de la jornada dominical antes de disiparse definitivamente.

En el resto de la provincia predomina el cielo despejado y una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. La tendencia se sostendría durante toda la semana, con jornadas frías por la mañana, tardes frescas y sin lluvias previstas.

El viernes aumentará algo la nubosidad, aunque sin generar inestabilidad significativa. Ya para el sábado volverían las condiciones más despejadas en el centro bonaerense, mientras que la costa mantendría intervalos nubosos.

La única alerta vigente en el país

Mientras el centro del país recupera la estabilidad, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas para el sudoeste de Santa Cruz.

El organismo explicó que se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Ante este escenario, difundió una serie de recomendaciones preventivas para quienes se encuentren en las zonas afectadas.

Entre las principales medidas sugeridas se encuentran evitar salir si no es necesario, circular únicamente con vehículos preparados para nieve y hielo, revisar techos y desagües, ventilar ambientes para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y kits de emergencia ante eventuales cortes de energía.