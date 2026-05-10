El explosivo video de Mauro Icardi con la China Suárez y los hijos de la actriz que desató una revolución

Sin embargo, la escena que terminó de revolucionar las redes fue otra: la China corrió hacia Mauro, saltó encima de él y quedó abrazada “en koala” mientras le daba besos delante de todos y de las cámaras que registraban el momento.

Además, en las imágenes también apareció Marcela, la mamá de la actriz, quien acompañó a la familia durante la celebración del campeonato.

Embed

Mauro Icardi celebró otro título con el Galatasaray

El Galatasaray volvió a festejar en Turquía tras vencer 4-2 al Antalyaspor y consagrarse campeón en una nueva jornada histórica para el club.

Luego del partido, Mauro Icardi ingresó al campo junto a la China Suárez y los hijos de la actriz para compartir el festejo, protagonizando una postal familiar que rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios en redes sociales.