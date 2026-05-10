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El explosivo video de Mauro Icardi con la China Suárez y los hijos de la actriz que desató una revolución

Mauro Icardi quedó en el centro de todas las miradas tras viralizarse un video junto a la China Suárez y los hijos de la actriz durante los festejos del campeonato en Turquía.

10 may 2026, 09:16
El explosivo video de Mauro Icardi con la China Suárez y los hijos de la actriz que desató una revolución
El explosivo video de Mauro Icardi con la China Suárez y los hijos de la actriz que desató una revolución
El explosivo video de Mauro Icardi con la China Suárez y los hijos de la actriz que desató una revolución

Mauro Icardi volvió a convertirse en tendencia luego de que se viralizaran una serie de videos junto a la China Suárez y los hijos de la actriz en pleno festejo del Galatasaray, tras la victoria 4-2 frente al Antalyaspor que le dio un nuevo campeonato al club turco.

Las imágenes no tardaron en explotar en X y otras plataformas por el clima íntimo y familiar que mostró la pareja dentro del campo de juego, ya sin público y en medio de una celebración cargada de complicidad.

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Mauro Icardi se quebró junto a la China Suárez al celebrar una importante noticia

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En uno de los momentos más comentados, se puede ver al delantero argentino jugando con una pelota mientras la China Suárez intenta quitársela entre risas, acompañada por sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes también participaron del divertido momento.

Lejos de ocultarse, Icardi se mostró relajado y muy cercano a los chicos, compartiendo juegos y risas mientras recorrían la cancha durante los festejos del Galatasaray.

Sin embargo, la escena que terminó de revolucionar las redes fue otra: la China corrió hacia Mauro, saltó encima de él y quedó abrazada “en koala” mientras le daba besos delante de todos y de las cámaras que registraban el momento.

Además, en las imágenes también apareció Marcela, la mamá de la actriz, quien acompañó a la familia durante la celebración del campeonato.

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Mauro Icardi celebró otro título con el Galatasaray

El Galatasaray volvió a festejar en Turquía tras vencer 4-2 al Antalyaspor y consagrarse campeón en una nueva jornada histórica para el club.

Luego del partido, Mauro Icardi ingresó al campo junto a la China Suárez y los hijos de la actriz para compartir el festejo, protagonizando una postal familiar que rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Mauro Icardi

     

 

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