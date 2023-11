Qué dijo Sergio Massa sobre la idea de minar Bitcoin con energía de Vaca Muerta

"Charlamos sobre Bitcoin y criptomonedas con Santiago Siri, un argentino referente mundial de este tema con muchas ideas para aportar", dijo Massa a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

"Conversamos sobre la posibilidad de que el Estado aproveche esta tecnología y de la necesidad de seguir impulsando la capacitación de los jóvenes talentos argentinos que están a la vanguardia global en materia de su desarrollo", explicó.

A su vez, el ministro le señaló a Siri que le “gusta lo de Vaca Muerta, porque combina la reducción de la emisión de carbono y tecnología. Tiene todo el capital simbólico de lo que la Argentina necesita para los próximos años"

La idea de minar de Bitcoin en Vaca Muerta

Por su parte, el fundador de Democracy Earth, Santi Siri, destacó que Argentina es uno de los países líderes en creadores de tecnología cripto del mundo y que el talento de programación "es enorme".

"Tuvimos una reunión positiva para plantear cómo Argentina podría volverse una república pro Bitcoin, donde podamos usar, por ejemplo, el gas de Vaca Muerta para minar", dijo el especialista.

En ese sentido, explicó que Bitcoin es asimilable a un "oro digital", ya que tendrá un máximo de 21 millones de unidades emitidas hacia el año 2140, lo cual "hace que sea una herramienta muy útil como atesoramiento, reserva y ahorro a largo plazo".

Y agregó: "Argentina, tranquilamente, podría incorporar Bitcoin a las arcas públicas del Estado y ayudar a las finanzas del país de una forma soberana".

Finalmente, consideró haber sentido una "muy buena recepción" por parte del ministro y que, "definitivamente, hay interés en plantear la idea de Bitcoin y de las criptomonedas como un salto hacia el futuro, en contraste tal vez con otras propuestas que tienen que ver más con el pasado del país, y plantear una reformulación de nuestra economía usando herramientas del capitalismo tecnológico nacional".

Empresas cripto optimistas por la moneda digital de Massa

Cabe recordar que durante la semana pasada, reunidos en Buenos Aires para la conferencia Labitconf 2023, ejecutivos de empresas de criptomonedas manifestaron su optimismo por la propuesta del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, de avanzar hacia una moneda digital en Argentina.

"Tenemos como candidato a presidente al actual ministro de Economía, Sergio Massa, con altas probabilidades de ganar y según veo es porque se ha metido con el tema monetario, con la tecnología, con las monedas digitales", aseguró el encargado de negocios de CoinEx, Pedro Gutiérrez.

El ejecutivo consideró que "más allá del momento particular del mercado, en el momento electoral de un país de peso para la región como Argentina, vemos algo muy particular, una polarización no solo política sino aparentemente también económica muy interesante".

Al respecto, cuando anunció su propuesta, Massa prometió "otorgar beneficios fiscales a quienes elijan la moneda digital, endurecer los regímenes de penas cambiaria y tributaria, con cárcel a evasores".