"Tiny Pretty Things", "El Mundo Fuera" y "Two Weeks to Live": los recomendados de A24 para el fin de semana

Los estrenos de TV para la cuarentena

Se cierra el año y siguen los estrenos. En Netflix ya están disponibles "Selena" y "Tiny Pretty Things". En Amazon Prime Video se estrena el documental de Alejando Sanz "El Mundo Fuera", mientras que en HBO Go se puede ver el drama "Two Weeks To Live". Enterate de todo en los #Recomendados de A24.com.

Estrenos en Netflix

"Selena: La serie" (Drama): Esta es la historia de Selena y la familia Quintanilla, desde el inicio de su sueño musical en la cochera de su casa hasta convertirse en la reina de la música tex-mex

"Big Mouth" (Serie animada): Un grupo de adolescentes se enfrenta a la bestia peluda más grande de todas: la pubertad. Comedia filosa hecha por dos amigos de verdad, Nick Kroll y Andrew Goldberg. Estreno de la cuarta temporada.

"Tiny Pretty Things" (Thriller): Cuando un ataque derriba a la alumna estrella de una selecta escuela de ballet, su sustituta se ve inmersa en un mundo de mentiras, traición... y competencia a muerte.

Estrenos en Cine.Ar

"Edición Ilimitada" (Drama): Es el encuentro cinematográfico de cuatro escritores que también son actores, directores, docentes y dramaturgos. La multiplicidad de oficios en relación a la palabra es el punto en común de los capítulos que componen el film.

"Vicenta" (Documental animado): Vicenta es una película sobre la dignidad de los que están fuera del sistema (los nadie). Es la historia de una mujer pobre y analfabeta que tiene el coraje de enfrentar al Estado Argentino para conseguir lo que ella cree que es justo: la interrupción legal del embarazo de su hija.

Estrenos en Amazon Prime Video

"El Mundo Fuera" (Documental): El artista español Alejandro Sanz estrenará el documental El mundo fuera con una nueva perspectiva a los históricos acontecimientos vividos durante el año 2020, a causa de la pandemia de COVID-19.

"The Expense" (Ciencia Ficción): Cientos de años en el futuro, las cosas son diferentes después de que los seres humanos colonizan el sistema solar y Marte se ha convertido en una potencia militar independiente. Las crecientes tensiones entre la Tierra y Marte las han puesto al borde de la guerra. Un duro detective y el despiadado capitán de una nave se reúnen para investigar el caso de una joven desaparecida. Estreno de la quinta temporada.

Estrenos en HBO Go