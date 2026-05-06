Yipio abandonó la casa de Gran Hermano: el doloroso motivo detrás de su salida

Ni bien comenzó la gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el Big llamó a Yipio al confesionario para darle una delicada noticia. Con calma y serenidad, el dueño de la casa le transmitió lo que estaba ocurriendo fuera del juego.
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Yipio abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada en plena gala, dejando un momento cargado de emoción.
Ni bien comenzó la gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el Big llamó a Yipio al confesionario para darle una delicada noticia. Con calma y serenidad, el dueño de la casa le transmitió lo que estaba ocurriendo fuera del juego.
"Nos habló tu pareja y nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos sabías esto antes de ingresar a la casa", comenzó diciendo, procurando no preocupar a la jugadora.
El mensaje continuó con una aclaración tranquilizadora: "Él me manifiesta que quiere que salgas de la casa para que puedas atender estos inconvenientes. No es nada grave, eso te lo firmo, ¿sí?".
Con tono firme pero empático, el Big agregó: "Pero te pido que estés tranquila, yo estoy obligado como corresponde en estas circunstancias a transmitirte lo que está pasando. Pero dicho esto, Yipio, si bien es tu pareja quien solicita, digamos, tu presencia afuera, la decisión de abandonar la casa queda en tus manos".
La respuesta de Yipio fue inmediata y cargada de emoción: "Sí, porque no no tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija que es menor de edad. Y no tengo más familia para hacerse cargo de ella".
El Big, entendiendo la situación, le preguntó con respeto: "¿Decidís irte?". Yipio, con el corazón en la mano, respondió entre lágrimas: "Sí, con todo el dolor del mundo, pero sí".
Antes de cerrar el momento, el Big buscó transmitir calma: "Tranquila. Va a estar todo bien". Conmovida, Yipio, antes de salir del confesionario, agradeció la experiencia: "Muchas gracias por todo, en serio, tremenda oportunidad".
La convivencia en la casa de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la atención tras el inesperado accidente que sufrió Cinzia Francischiello Di Vecchia. La participante debió salir por unas horas del reality para recibir asistencia médica, y en ese marco, una declaración de Yipio en el streaming encendió la polémica y dejó clara su mirada sobre lo ocurrido.
El episodio se originó cuando, durante la rutina diaria, un objeto golpeó el ojo de Cinzia. El incidente generó alarma inmediata entre sus compañeros y también fuera del programa. Por esa razón, la jugadora tuvo que abandonar momentáneamente la casa para ser revisada por un especialista. Aunque luego regresó, su ausencia breve no pasó inadvertida.
Vale recordar que Cinzia había logrado reingresar recientemente gracias a un “golden ticket”, lo que ya había despertado opiniones divididas entre los participantes. Su retorno, sumado ahora a este inconveniente de salud, volvió a alimentar las críticas de quienes cuestionan su recorrido dentro del juego.
En ese contexto, Yipio no se guardó nada y lanzó un comentario directo durante una transmisión. "Yo hago lo que puedo no lo que quiero. Sobretodo a Cinzia, eh, que sale de acá y entra como si fuera un hotel. Justo se le metió algo en el ojo y salió", expresó la uruguaya, visiblemente molesta por la situación.
Las palabras de Yipio tuvieron eco inmediato, ya que reflejan el malestar que existe en la casa respecto a las ventajas o excepciones que algunos jugadores atraviesan. Mientras tanto, el regreso de Cinzia vuelve a ubicarla en el centro de la escena, en una convivencia cada vez más cargada de tensión y exposición.