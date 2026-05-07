Enrique Bunbury presentó "De un siglo anterior": en noviembre será su show en el Movistar Arena

disco

En lo conceptual, el álbum aborda los cambios del mundo en este cambio de siglo, con una mirada que observa tanto lo fascinante como lo inquietante de las transformaciones actuales. Las canciones exploran cómo algunas formas se diluyen mientras otras se refuerzan, sin caer en un enfoque pesimista, sino más bien reflexivo, centrado en las preguntas por sobre las respuestas.

De un siglo anterior ya está disponible en plataformas digitales.

En paralelo, el artista anunció las fechas del Nuevas Mutaciones Tour 2026, que recorrerá América y España, con varios shows ya agotados en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Zaragoza.

El nuevo espectáculo propone una revisión de su repertorio con una banda de diez músicos, que promete una puesta en escena renovada y diversas sorpresas en vivo:

Robert Castellanos: bajo (Los Santos Inocentes)

Ana Belén Estaje: violín (Huracán Ambulante)

Ramón Gacías: batería (Los Santos Inocentes)

Javier García-Vega: trombón y guitarra española (Huracán Ambulante)

Luismi: percusión (Huracán Ambulante)

Jordi Mena: guitarras (Los Santos Inocentes)

José Miguel Pérez Sagaste: saxofón y acordeón (Joaquín Sabina)

Jorge “Rebe” Rebenaque: piano y Hammond (Los Santos Inocentes)

Álvaro Suite: guitarra y coros (Los Santos Inocentes)

Con este nuevo trabajo y su próxima gira, Bunbury reafirma una etapa marcada por la exploración musical, la mezcla de tradiciones y la constante renovación artística.