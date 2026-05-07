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Enrique Bunbury presentó "De un siglo anterior": en noviembre será su show en el Movistar Arena

Enrique Bunbury presentó De un siglo anterior, su nuevo álbum de estudio que explora las raíces del folklore hispano y latinoamericano. En paralelo, el músico confirmó que en noviembre se presentará en el Movistar Arena.

Enrique Bunbury presentó De un siglo anterior

Enrique Bunbury presentó De un siglo anterior, su nuevo álbum de estudio que explora las raíces del folklore hispano y latinoamericano.

Enrique Bunbury presentó De un siglo anterior antes de su nueva gira internacional, que incluirá una fecha el 4 de noviembre en el Movistar Arena. El artista español dio a conocer su nuevo álbum de estudio, un trabajo que profundiza en la exploración de las raíces del folklore hispano y latinoamericano.

Se trata del decimocuarto álbum de estudio de Bunbury y el segundo dentro de una etapa conceptual iniciada con Cuentas pendientes (2025). Con este lanzamiento, el músico cierra un ciclo creativo centrado en la revisión de sonoridades tradicionales antes de dar paso a nuevas búsquedas musicales.

Para este proyecto, Bunbury volvió a trabajar con una banda integrada por músicos latinoamericanos, especializados en distintos géneros y estilos. Participan el guitarrista chileno Sebastián Aracena, el contrabajista mexicano Luri Molina y el percusionista Johnny Molina, junto a sus colaboradores habituales Ramón Gacías en batería y Jorge “Rebe” Rebenaque en teclados.

El disco fue grabado en febrero de 2025 y mezclado en agosto del mismo año en el Desierto de los Leones, México, dentro del estudio Desierto Casa/Estudio. La producción estuvo a cargo del propio Bunbury junto a Ramón Gacías, mientras que la ingeniería de sonido fue realizada por Daniel Bitrán.

disco

En lo conceptual, el álbum aborda los cambios del mundo en este cambio de siglo, con una mirada que observa tanto lo fascinante como lo inquietante de las transformaciones actuales. Las canciones exploran cómo algunas formas se diluyen mientras otras se refuerzan, sin caer en un enfoque pesimista, sino más bien reflexivo, centrado en las preguntas por sobre las respuestas.

De un siglo anterior ya está disponible en plataformas digitales.

En paralelo, el artista anunció las fechas del Nuevas Mutaciones Tour 2026, que recorrerá América y España, con varios shows ya agotados en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Zaragoza.

El nuevo espectáculo propone una revisión de su repertorio con una banda de diez músicos, que promete una puesta en escena renovada y diversas sorpresas en vivo:

  • Robert Castellanos: bajo (Los Santos Inocentes)
  • Ana Belén Estaje: violín (Huracán Ambulante)
  • Ramón Gacías: batería (Los Santos Inocentes)
  • Javier García-Vega: trombón y guitarra española (Huracán Ambulante)
  • Luismi: percusión (Huracán Ambulante)
  • Jordi Mena: guitarras (Los Santos Inocentes)
  • José Miguel Pérez Sagaste: saxofón y acordeón (Joaquín Sabina)
  • Jorge “Rebe” Rebenaque: piano y Hammond (Los Santos Inocentes)
  • Álvaro Suite: guitarra y coros (Los Santos Inocentes)

Con este nuevo trabajo y su próxima gira, Bunbury reafirma una etapa marcada por la exploración musical, la mezcla de tradiciones y la constante renovación artística.

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