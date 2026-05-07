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La reveladora reacción de Priscila Crivocapich cuando le dijeron que hace "linda pareja" con El Rifle Varela

Priscila Crivocapich y El Rifle Varela hablaron con Intrusos tras los rumores de romance. ¡Mirá!

7 may 2026, 17:56
El Rifle Vareela y Prisicila Crivocapich
El Rifle Vareela y Prisicila Crivocapich

Priscila Crivocapich atraviesa un nuevo capítulo en su vida personal. Después de haber cerrado su historia con Roberto García Moritán, la periodista deportiva se vio envuelta en rumores que la vinculan con el Rifle Varela. Y lejos de alimentar especulaciones, ambos eligieron hablar con naturalidad sobre el vínculo que los une.

“Nos conocemos hace un montón... Fui al cumpleaños, está todo bien, subí una foto, pero no hay algo que ocultar”, contó el periodista deportivo, dejando en claro que la relación se vive sin secretos ni misterios.

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Con un tono más cálido, Varela agregó: “Es una de las mujeres más lindas del país, pero nuestra relación va mucho más allá de la belleza. Es una persona que quiero mucho, seguro me quiere también. Tenemos mucha confianza”.

El Rifle incluso recordó cómo en otro momento de sus vidas prefirieron mantener cierta distancia: “En algún momento no nos escribíamos por respeto a situaciones personales”.

Ella, por su parte, también se refirió al vínculo en el mismo evento y fue directa: “Lo invité a mi cumpleaños”. Una frase sencilla que confirma la cercanía y la complicidad entre ambos.

Sin necesidad de poner etiquetas, Crivocapich se mostró firme en sus sentimientos: “Lo quiero mucho... Nos queremos mucho”.

Y cuando el cronista Alejandro Castelo le comentó que “hacen linda pareja”, la reacción de Priscila fue tan espontánea como reveladora: una sonrisa amplia y el brillo en sus ojos acompañaron su respuesta breve pero significativa: “Gracias”.

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Por qué se separaron Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán y quién tomó la decisión

Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán se separaron meses atrás, y la periodista dio detalles sobre las razones que los llevaron a cerrar esa etapa tras una conversación que mantuvieron en privado.

La periodista deportiva salió al cruce de los rumores que circularon recientemente y explicó los motivos por los que, junto a Moritán, resolvieron tomar rumbos distintos después de una charla sincera que tuvieron.

“Cada separación tiene un proceso y nosotros veníamos hablando las cosas y se dieron de la manera que se dieron el fin de semana pasado”, explicó Priscila Crivocapich.

Aunque admitió que no era el desenlace que imaginaba, subrayó que la decisión fue consensuada entre ambos, negó la existencia de terceros involucrados y descartó de manera firme cualquier chance de volver a intentarlo más adelante.

"No era como yo esperaba y pasó lo que pasó, por suerte estaba en Uruguay. Acá fue una charla de los dos y decidimos terminar la relación bien y de común acuerdo”, se sinceró.

“No pasó nada puntual ni nada de muchas de las cosas que estuve escuchando. Simplemente somos dos personas que probamos, no nos entendimos, formas distintas de vivir la vida, no somos compatibles y ya está, se terminó la relación", dejó en claro.

En cuanto a las versiones que vinculan a García Moritán con la ex tenista Gisela Dulko, Crivocapich fue contundente: “A mí no es a quien tienen preguntar sobre eso. No pasó nada puntual, decidimos ponerle un punto final. Yo quería que las cosas sean de buena forma de que se dieran a conocer".

Sobre la información que se filtró, la periodista agregó: “No tengo idea quién lo filtró, nosotros habíamos hablado que las cosas fueran así en buenos términos como lo fueron. No somos compatibles. No hay posibilidades de reconciliación, es un punto final”.

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