Quién es Mathias Centurión, el novio de Yipio acusado de mentir para sacarla de Gran Hermano

Lejos de quedarse ahí, el periodista contó detalles de la información que recibió de una fuente cercana al entorno de la participante y sembró aún más dudas sobre la situación familiar que motivó el abandono. “Yo pregunté si en realidad la salud de Laurita estaba mal, y esta persona me dijo que no. Fue él el que la sacó. Laura está bien y por eso Gran Hermano dice que no es nada grave”, sostuvo al aire.

Para cerrar, redobló la apuesta y apuntó directamente contra Centurión, a quien responsabilizó de haber impulsado la salida de su pareja del certamen: “El novio la quiere sacar de Gran Hermano, esa es la verdad oculta que nadie quiere decir. El novio de Yipio no quiere que esté más en Gran Hermano ”.

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Más tarde, y ante la enorme repercusión que tomaron los rumores, estalló de bronca y decidió salir a desmentir rotundamente todo lo que se decía sobre él. Molesto por las acusaciones, aseguró que nunca inventaría una situación tan delicada y negó haber manipulado la salida de su amada de la competencia.

Descargo pareja de Yipio GH 1

Descargo pareja de Yipio GH 2

Quién es Mathías Centurión, el novio de Yipio de Gran Hermano

Mathias Centurión, pareja de Yipio, es un luchador de kickboxing y practicante de Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ). Además es influencer y mediático: apareció en programas de streaming y redes sociales analizando la participación de su novia en Gran Hermano.

Precisamente por eso se volvió popular y conocido. Y mucho más cuando solicitó a la producción la salida urgente de su pareja del reality debido a un problema de salud de su suegra en Uruguay, aunque luego se descubrió que mintió al respecto.

Además tiene un emprendimiento textil: sublimación de remeras. Con el nombre de fantasía Mano, publicita una línea de T-Shirts personalizadas a pedido.