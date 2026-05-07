Quién es Mathias Centurión, el novio de Yipio acusado de mentir para sacarla de Gran Hermano

El mundo de Yipio y de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vio revolucionado nuevamente luego del sorpresivo abandono de la casa, motivado por un problema de salud que atraviesa su madre, Laurita.
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Mathias Centurión, el novio de Yipio, fue fuertemente señalado y acusado de haber usado la enfermedad de la madre de la participante para sacarla de Gran Hermano.
El mundo de Yipio y de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vio revolucionado nuevamente luego del sorpresivo abandono de la casa, motivado por un problema de salud que atraviesa su madre, Laurita.
La participante recibió la noticia por parte del Big en el confesionario, donde le comentó un pedido especial de su novio, Mathias Centurión, quien le sugirió que dejara el reality para poder acompañar a su familia en este delicado momento. Hasta ahí, todo parecía desarrollarse dentro de un clima de calma y contención.
Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a aparecer versiones que pusieron en duda el verdadero motivo de la salida. En un programa de streaming en Uruguay comenzaron a circular comentarios que aseguran que él habría exagerado —o incluso inventado— la gravedad de la situación para lograr que Yipio abandonara la competencia.
Fue entonces cuando el conductor lanzó una fuerte versión sobre lo ocurrido detrás de escena. Sin vueltas, aseguró: “El novio de Yipio quería que salga de la casa, lo de la madre es mentira ”.
Lejos de quedarse ahí, el periodista contó detalles de la información que recibió de una fuente cercana al entorno de la participante y sembró aún más dudas sobre la situación familiar que motivó el abandono. “Yo pregunté si en realidad la salud de Laurita estaba mal, y esta persona me dijo que no. Fue él el que la sacó. Laura está bien y por eso Gran Hermano dice que no es nada grave”, sostuvo al aire.
Para cerrar, redobló la apuesta y apuntó directamente contra Centurión, a quien responsabilizó de haber impulsado la salida de su pareja del certamen: “El novio la quiere sacar de Gran Hermano, esa es la verdad oculta que nadie quiere decir. El novio de Yipio no quiere que esté más en Gran Hermano ”.
Más tarde, y ante la enorme repercusión que tomaron los rumores, estalló de bronca y decidió salir a desmentir rotundamente todo lo que se decía sobre él. Molesto por las acusaciones, aseguró que nunca inventaría una situación tan delicada y negó haber manipulado la salida de su amada de la competencia.
Mathias Centurión, pareja de Yipio, es un luchador de kickboxing y practicante de Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ). Además es influencer y mediático: apareció en programas de streaming y redes sociales analizando la participación de su novia en Gran Hermano.
Precisamente por eso se volvió popular y conocido. Y mucho más cuando solicitó a la producción la salida urgente de su pareja del reality debido a un problema de salud de su suegra en Uruguay, aunque luego se descubrió que mintió al respecto.
Además tiene un emprendimiento textil: sublimación de remeras. Con el nombre de fantasía Mano, publicita una línea de T-Shirts personalizadas a pedido.