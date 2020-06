"Dark", “¿Cómo sobrevivir soltero?” y “Aladdin”: los recomendados de A24 para el fin de semana

Los estrenos de TV para este nuevo fin de semana de cuarentena (Foto: archivo).

Este nuevo fin de semana guardados llega con estrenos más que interesante con documentales, historias reales y policiales, infaltables para todos los que disfrutan del género. La tercera temporada de The Sinner se destaca en Netflix, mientras que Amazon Prime Video trae una comedia de situación con ¿Cómo sobrevivir soltero?. Además, HBO Go apuesta con la investigación sobre un asesino en “I'll Be Gone in the Dark”. Enterate de todo en los #Recomendados de A24.com .

Estrenos en Netflix

“The Sinner” (Serie): En un pequeño pueblo de Nueva York, un atormentado detective busca resolver crímenes escalofriantes mientras libra una batalla contra sus propios demonios. Estreno de la tercera temporada.

“Atleta A” (Documental): Documental sobre las gimnastas víctimas de los abusos del doctor Larry Nassar de la Federación de Gimnasia de EE. UU., y los periodistas que destaparon su cultura tóxica. Con la gimnasta Maggie Nichols, la medallista olímpica Jamie Dantzscher y la exgimnasta Rachael Denhollander.

“Tren a mi destino” (Comedia romántica): Dos desconocidos se conocen en un tren rumbo a Esmirna, y crean un vínculo a partir de sus pasados románticos, tormentosos y sorpresivamente entrelazados.

"Dark" (thriller alemán): Llega la última temporada de este thriller alemán de viajes en el tiempo e intrincados misterios que sacuden a un pacífico pueblito. Por fin se cerrará el ciclo que ocurre cada 33 años y que, en la temporada anterior, significó la llegada del apocalipsis.

Cine.ar

“Solo” (Documental – Musical): Martín es un joven virtuoso pianista y compositor argentino. Durante cuatro años, ha sido paciente del hospital psiquiátrico El Borda. La música llenó su vida. Ahora está tratando de volver a la vida fuera de los muros del asilo, mientras trabaja en su nueva obra, "Enfermería".

“Volviendo a casa” (Documental): A principios de la Segunda Guerra Mundial, el submarino italiano Macalle naufragó en una isla desierta. Un solo marino falleció y fue enterrado en la isla. 80 años después, un equipo se propone encontrar los restos y llevarlos de regreso a Italia.

Estrenos en Amazon Prime Video

“¿Cómo sobrevivir soltero?” (Serie mexicana): Luego de 10 años de relación, Sebastián descubre que su pareja lo engañaba y termina la relación. Sin rumbo alguno y apoyado por sus amigos, es incentivado a regresar al mundo de las citas, donde lo esperan historias delirantes y desafortunadas.

“Last One Laughing: Australia” (Reality): La primera temporada será presentada por la actriz australiana, Rebel Wilson. Diez comediantes profesionales serán encerrados juntos en una casa desafiados con la tarea de hacer reír a todos los otros comediantes mientras mantienen una cara seria.

Estrenos en HBO Go

“I'll Be Gone in the Dark” (Serie policial): Serie documental que gira en torno a la escritora Michelle McNamara mientras lleva a cabo una investigación para su libro el asesino serial conocido como Golden State Killer, autor de más de 13 asesinatos, 50 violaciones y 100 robos entre 1974 y 1986.

“Bully, coward, victim: the story of Roy Cohn Project” (Película documental): la película examina la vida de Cohn, un polémico abogado asesor de Ronald Reagan y luego mentor político de Donald J. Trump antes de morir de SIDA en 1986.

Para niños

“Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero” (Película infantil): Cuatro niños de Londres son enviados al campo durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos descubren un ropero que los lleva al mágico mundo de Narnia. Disponible en Netflix.