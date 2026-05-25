"Expulsión directa": el costoso error de Andrea del Boca en Gran Hermano

La actriz se encuentra ahora en una posición muy delicada: nominada, cuestionada por el público y con la pregunta flotando en el aire. ¿Decidirá la producción ir más lejos? Por ahora, la pelota está en la cancha de Gran Hermano.

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¿Cuánto arregló Andrea del Boca para estar en Gran Hermano?

Según reveló el periodista Guido Záffora en DDM, detrás del regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano hubo reuniones en el hotel Hilton, tensión con Telefe y una negociación feroz encabezada por su abogado Juan Pablo Fioribello.

Desde el canal inicialmente no estaban dispuestos a aceptar las exigencias económicas de la actriz, aunque el letrado se mantuvo firme: "Telefe no quería soltar la platita, pero Fioribello quería arreglar el dinero y le salió como quería", disparó Záffora en el programa de Mariana Fabbiani.

La cifra que filtró el periodista dejó a todos en shock: 2.250.000 pesos por día, siendo seis veces mejor paga que Charlotte Caniggia. Además del aspecto económico, Andrea también habría solicitado condiciones especiales para su estadía: cuidado con los planos de cámara y acceso absoluto y restrictivo al confesionario. Un contrato de privilegio que hace todavía más llamativo el error que cometió apenas cuatro días después de volver.