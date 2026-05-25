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"Expulsión directa": el costoso error de Andrea del Boca en Gran Hermano

Andrea del Boca metió la pata, rompió el aislamiento y el Big tomó una decisión. Explosiva reacción en la casa más famosa, Gran Hermano Generación Dorada.

25 may 2026, 10:02
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Expulsión directa: el costoso error de Andrea del Boca en Gran Hermano
Expulsión directa: el costoso error de Andrea del Boca en Gran Hermano

"Expulsión directa": el costoso error de Andrea del Boca en Gran Hermano

A días su regreso a la casa, Andrea del Boca cometió el error que muchos anticipaban: habló del afuera. Este domingo 24 de mayo, Gran Hermano Generación Dorada la sancionó junto a Lola Tomaszewski, Brian Sarmiento y Yipio por violar una de las reglas más básicas del juego: transmitir información del exterior.

El caso de Andrea fue el más grave del grupo. Según informó el propio Gran Hermano, la actriz fue más allá de un simple comentario: les dijo de todo a Lola Tomaszewski y Manuel Ibero intentando darles "consejos" sobre el afuera, refiriéndose puntualmente a las eliminaciones de Nazareno Pompei y Lolo Poggio. La consecuencia fue inmediata: los cuatro quedaron automáticamente nominados y forman parte de la próxima placa. Además, como castigo colectivo, toda la casa verá recortado su presupuesto de compras.

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Lo que agrava la situación es que la advertencia estaba sobre la mesa desde su reingreso. Al volver mediante el Golden Ticket, la producción había dejado claro que si se comprobaba que Andrea había filtrado información del exterior durante su ausencia, la sanción podría ser la expulsión directa. Lejos de actuar con cautela, eligió hablar. Y el juego le pasó factura.

En X, la sanción encendió las redes. Cientos de usuarios consideraron que la nominación automática fue una medida insuficiente. "Expulsión directa" y "Expulsión para Andrea" fueron tendencia entre los fanáticos más activos del programa. El argumento era claro: la propia producción había puesto sobre la mesa esa posibilidad, y para muchos no aplicarla es una señal de doble estándar.

La actriz se encuentra ahora en una posición muy delicada: nominada, cuestionada por el público y con la pregunta flotando en el aire. ¿Decidirá la producción ir más lejos? Por ahora, la pelota está en la cancha de Gran Hermano.

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¿Cuánto arregló Andrea del Boca para estar en Gran Hermano?

Según reveló el periodista Guido Záffora en DDM, detrás del regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano hubo reuniones en el hotel Hilton, tensión con Telefe y una negociación feroz encabezada por su abogado Juan Pablo Fioribello.

Desde el canal inicialmente no estaban dispuestos a aceptar las exigencias económicas de la actriz, aunque el letrado se mantuvo firme: "Telefe no quería soltar la platita, pero Fioribello quería arreglar el dinero y le salió como quería", disparó Záffora en el programa de Mariana Fabbiani.

La cifra que filtró el periodista dejó a todos en shock: 2.250.000 pesos por día, siendo seis veces mejor paga que Charlotte Caniggia. Además del aspecto económico, Andrea también habría solicitado condiciones especiales para su estadía: cuidado con los planos de cámara y acceso absoluto y restrictivo al confesionario. Un contrato de privilegio que hace todavía más llamativo el error que cometió apenas cuatro días después de volver.

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