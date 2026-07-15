Argentina otra vez lo dio vuelta: así fueron los goles contra Inglaterra para llegar a la final

Lisandro Martínez cabeceó para el segundo de Argentina. (Foto: Reuters)

El color de los hinchas

La Selección argentina se enfrentó a su par de Inglaterra, por un lugar en la gran final del Mundial 2026, y enfrentará a España, quien tuvo su triunfo este martes por 2-0 ante Francia.

En la previa del partido, los hinchas argentinos fueron protagonistas y tiñeron de celeste y blanco al Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

CON EL CORAZÓN, A LO ARGENTINA.



Somos finalistas una vez más. Y vamos por todo. pic.twitter.com/lN7qVheix3 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 15, 2026

La cábala del "Chiqui" Tapia

En sus redes, Tapia palpitó el partido de esta tarde con la, hoy habitual, foto con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y el mediocampista del equipo, Rodrigo De Paul, además le agregó la frase con mucha emoción describiendo que van por un camino en el cual el conjunto ya tiene experiencia para volver a competir y remarcando la insignia del plantel: "Ahí vamos, una vez más, con la ilusión como estandarte".

Además, el titular de la entidad que maneja el fútbol nacional, señaló que en el encuentro de hoy no solo se defiende el título ni la camiseta: "Representando a un país entero"; a su vez señaló la manera en la que se vive y deben estar todos los hinchas: "Más unidos que nunca".

"Chiqui" finalizó el mensaje con aliento hacia el seleccionado: "¡DALE, ARGENTINA! ¡DALE, SELECCIÓN!"