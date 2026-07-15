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Argentina otra vez lo dio vuelta: así fueron los goles contra Inglaterra para llegar a la final

Enzo Fernández y Lautaro Martínez anotaron para dar vuelta el resultado sobre el cierre del partido y lograron que la albiceleste se vea en el último partido contra España para ver quién se queda con la Copa del Mundo.

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El gol de Enzo Fernández para el 1-1 de Argentina ante Inglaterra. (Foto: Reuters)

El gol de Enzo Fernández para el 1-1 de Argentina ante Inglaterra. (Foto: Reuters)

El mediocampista Enzo Fernández le dio el empate a la Selección argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 sobre el final y un par de minutos después Lautaro Martínez de cabeza dio vuelta el resultado para ganar 2-1. Los goles quedarán guardados como otra épica noche del equipo de Lionel Scaloni.

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El partido se iba con la derrota del elenco nacional hasta que, a los 41 minutos del segundo tiempo, ante los nervios por la transitoria caída, el volante del Chelsea sacó un remate magistral desde afuera del área y venció finalmente al arquero Jordan Pickford.

El arquero inglés estaba siendo la gran figura del partido, cuando tuvo dos atajadas monumentales ante Nicolás González y Alexis Mac Allister que pudieron haberle dado el triunfo al equipo argentino. El gol de Enzo Fernández desbloqueó al equipo y abrió el paso para llegar a la final.

Unos minutos después de la igualdad, y ya en el descuento del partido, Lionel Messi desbordó por la derecha y tiró un centro medido a la cabeza de Lautaro Martínez, que se suspendió en el aire para poner el segundo tanto el tanto de la victoria que depositó a la albiceleste en la final de la Copa del Mundo.

Lisandro Martínez cabeceó para el segundo de Argentina. (Foto: Reuters)

Lisandro Martínez cabeceó para el segundo de Argentina. (Foto: Reuters)

El color de los hinchas

La Selección argentina se enfrentó a su par de Inglaterra, por un lugar en la gran final del Mundial 2026, y enfrentará a España, quien tuvo su triunfo este martes por 2-0 ante Francia.

En la previa del partido, los hinchas argentinos fueron protagonistas y tiñeron de celeste y blanco al Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

La cábala del "Chiqui" Tapia

En sus redes, Tapia palpitó el partido de esta tarde con la, hoy habitual, foto con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y el mediocampista del equipo, Rodrigo De Paul, además le agregó la frase con mucha emoción describiendo que van por un camino en el cual el conjunto ya tiene experiencia para volver a competir y remarcando la insignia del plantel: "Ahí vamos, una vez más, con la ilusión como estandarte".

Además, el titular de la entidad que maneja el fútbol nacional, señaló que en el encuentro de hoy no solo se defiende el título ni la camiseta: "Representando a un país entero"; a su vez señaló la manera en la que se vive y deben estar todos los hinchas: "Más unidos que nunca".

"Chiqui" finalizó el mensaje con aliento hacia el seleccionado: "¡DALE, ARGENTINA! ¡DALE, SELECCIÓN!"

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