Furor en Netflix: la nueva miniserie de 8 episodios que bate récords en todo el mundo

La historia gira alrededor de David Burroughs, un hombre interpretado por Sam Worthington. Su vida cambió por completo cuando fue condenado por el asesinato de su propio hijo.

Mientras cumple la condena en prisión, aparece un indicio inesperado que pone en duda todo lo ocurrido hasta ese momento.

La posibilidad de que el niño siga con vida transforma completamente la investigación y obliga al protagonista a iniciar una desesperada búsqueda para descubrir qué ocurrió realmente.

A partir de ese momento comienzan a surgir secretos, nuevas pistas y revelaciones que modifican constantemente el rumbo de la historia.

El gran objetivo ahora es ingresar al Top 10 histórico de Netflix

Con 74 millones de visualizaciones, la producción ya quedó muy cerca de alcanzar uno de los mayores reconocimientos dentro de Netflix.

Actualmente, el ingreso al Top 10 histórico de las series en inglés requiere superar aproximadamente los 98 millones de visualizaciones.

La diferencia todavía existe, pero el ritmo de crecimiento que mostró la serie permite pensar que el objetivo es perfectamente alcanzable.

Si mantiene una evolución similar durante las próximas semanas, Te encontraré podría convertirse en una nueva integrante de ese exclusivo listado reservado para los mayores éxitos de la plataforma.

Ingresar en esa clasificación representa un logro muy importante, ya que reúne únicamente a aquellas producciones que consiguieron una repercusión mundial extraordinaria.

Harlan Coben vuelve a demostrar su enorme poder en Netflix

El nuevo éxito también confirma el excelente momento que atraviesan las adaptaciones de las novelas de Harlan Coben.

El escritor se convirtió en uno de los autores más exitosos dentro del catálogo de Netflix gracias a una fórmula que continúa funcionando: historias cargadas de misterio, secretos y giros inesperados.

Cada nueva adaptación despierta una enorme expectativa entre quienes ya conocen sus novelas y también entre quienes buscan series cortas para ver durante pocos días.

Ese modelo permitió que numerosas producciones inspiradas en sus libros obtuvieran resultados muy positivos en la plataforma.

Con Te encontraré, esa tendencia volvió a repetirse y dejó en claro que las historias creadas por Coben siguen despertando un enorme interés entre el público internacional.

El elenco principal de "Te encontraré"

Sam Worthington

Britt Lower

Milo Ventimiglia

Logan Browning

Chi McBride

Erin Richards

Madeleine Stowe

Hugh Thompson

Peter Outerbridge

Jonathan Tucker

Avance oficial de "Te encontraré" en Netflix