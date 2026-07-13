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Furor por el nuevo romance de la Scaloneta: las fotos que confirmaron la historia de amor del Mundial

Amor en pleno Mundial: se confirmó la relación de jugador de la Selección y sorprendió a todos. Miralos.

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Furor por el nuevo romance de la Scaloneta: las fotos que confirmaron la historia de amor del Mundial

Mientras la Selección Argentina sigue haciendo historia en el Mundial 2026, fuera de la cancha también nació una historia que tiene revolucionadas a las redes sociales. Las imágenes de José Manuel "Flaco" López junto a la influencer Clari Cremaschi desataron una verdadera ola de comentarios y, para muchos fanáticos, ya no quedan dudas de que nació una nueva pareja en la Scaloneta.

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Las fotografías comenzaron a viralizarse durante la Copa del Mundo y rápidamente se convirtieron en tema de conversación. Los dos aparecieron juntos en distintos momentos del torneo, compartiendo celebraciones, salidas y encuentros que alimentaron los rumores de romance.

Aunque ninguno confirmó públicamente la relación, los seguidores encontraron varios detalles difíciles de pasar por alto. Corazones, emojis cariñosos, comentarios y una presencia constante de Clari acompañando al delantero durante el Mundial terminaron por encender aún más las especulaciones.

Después de cada partido, ambos volvieron a aparecer en publicaciones que rápidamente cosecharon miles de reacciones. Las redes hicieron el resto: cada nueva imagen disparó cientos de comentarios que celebran el supuesto romance y ya los señalan como la pareja sorpresa de la Selección Argentina.

Clari Cremaschi, oriunda de San Martín, Mendoza, se convirtió en una de las influencers más populares del país gracias a TikTok e Instagram, donde reúne millones de seguidores. Con contenido sobre moda, viajes, entrenamiento y estilo de vida, logró construir una enorme comunidad digital y hoy es una de las creadoras de contenido más seguidas de su generación.

En los últimos días también había sido vinculada con Rusherking, aunque esa versión nunca fue confirmada y perdió fuerza tras las constantes apariciones junto al delantero argentino durante la Copa del Mundo.

Por ahora, ni el futbolista ni la influencer hablaron sobre el vínculo, por lo que no existe una confirmación oficial de la relación. Sin embargo, las imágenes compartidas, los gestos en redes sociales y la cercanía que mostraron durante todo el Mundial alimentan una historia que ya tiene a miles de fanáticos hablando del nuevo romance de la Scaloneta.

En pocas palabras

  • Nuevo romance: Se confirmó la relación entre el jugador José Manuel "Flaco" López y la influencer Clari Cremaschi.
  • Evidencia viral: Fotos juntos durante el Mundial y gestos en redes sociales alimentan los rumores.
  • Repercusión: La pareja se convirtió en tema de conversación y es celebrada por miles de fanáticos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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