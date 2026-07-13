Furor por el nuevo romance de la Scaloneta: las fotos que confirmaron la historia de amor del Mundial

Clari Cremaschi, oriunda de San Martín, Mendoza, se convirtió en una de las influencers más populares del país gracias a TikTok e Instagram, donde reúne millones de seguidores. Con contenido sobre moda, viajes, entrenamiento y estilo de vida, logró construir una enorme comunidad digital y hoy es una de las creadoras de contenido más seguidas de su generación.

En los últimos días también había sido vinculada con Rusherking, aunque esa versión nunca fue confirmada y perdió fuerza tras las constantes apariciones junto al delantero argentino durante la Copa del Mundo.

Por ahora, ni el futbolista ni la influencer hablaron sobre el vínculo, por lo que no existe una confirmación oficial de la relación. Sin embargo, las imágenes compartidas, los gestos en redes sociales y la cercanía que mostraron durante todo el Mundial alimentan una historia que ya tiene a miles de fanáticos hablando del nuevo romance de la Scaloneta.