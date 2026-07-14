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¡Insólito!

España se olvidó a uno de sus jugadores en el aeropuerto: había ido al baño y no se dieron cuenta

El Increíble viral de la Selección Española: el avión partió y uno de sus jugadores no subió, se quedó en el baño. Enterate.

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(Imagen modificada con IA)

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La Selección Española vive horas de máxima tensión. Este martes se juega nada menos que el pase a la final del Mundial 2026 frente a Francia, pero en la previa estalló una historia que nadie imaginaba y que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

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Según la versión que comenzó a circular en las últimas horas, Martín Zubimendi se habría quedado en el aeropuerto de Miami después de que el vuelo de la delegación española despegara... sin él.

El motivo sería tan insólito como increíble. De acuerdo con esa información, el mediocampista del Arsenal se habría dirigido al baño del aeropuerto mientras el resto de la delegación se preparaba para embarcar. En ese momento se habría realizado el recuento de futbolistas y, por un error de coordinación, nadie habría advertido que faltaba uno de los integrantes del plantel.

Siempre según esa versión, Luis de la Fuente recibió el visto bueno para iniciar el viaje y el avión terminó despegando mientras Zubimendi todavía permanecía dentro de la terminal. Cuando el futbolista salió del baño, el resto de la expedición ya estaba rumbo a su destino.

La situación habría ocurrido en uno de los momentos más delicados del torneo. España se encuentra concentrada en la preparación de la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia, un partido decisivo que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo. Por eso, la noticia generó una enorme repercusión entre los hinchas, que no tardaron en convertir el episodio en tendencia.

Las redes sociales explotaron con memes, bromas y comentarios de incredulidad. Muchos usuarios se preguntaron cómo era posible que una delegación de primer nivel pudiera pasar por alto la ausencia de uno de sus futbolistas, mientras otros pusieron en duda la versión y reclamaron una explicación oficial.

Por el momento, no hay una confirmación oficial sobre lo sucedido y la historia continúa circulando como una de las versiones más comentadas de la jornada. Lo cierto es que, en la antesala de un partido trascendental frente a Francia, el nombre de Martín Zubimendi quedó en el centro de todas las miradas por un episodio que, de confirmarse, sería uno de los más insólitos que se recuerden en una concentración de una selección nacional.

En pocas palabras

  • Polémica viral: Un jugador de la Selección Española habría quedado varado en el aeropuerto tras un despiste.
  • El insólito motivo: Martín Zubimendi, según trascendidos, se habría demorado en el baño del aeropuerto.
  • Tensión previa al partido: El hecho ocurrió antes de la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia, generando revuelo en redes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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