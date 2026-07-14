España se olvidó a uno de sus jugadores en el aeropuerto: había ido al baño y no se dieron cuenta

La situación habría ocurrido en uno de los momentos más delicados del torneo. España se encuentra concentrada en la preparación de la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia, un partido decisivo que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo. Por eso, la noticia generó una enorme repercusión entre los hinchas, que no tardaron en convertir el episodio en tendencia.

Las redes sociales explotaron con memes, bromas y comentarios de incredulidad. Muchos usuarios se preguntaron cómo era posible que una delegación de primer nivel pudiera pasar por alto la ausencia de uno de sus futbolistas, mientras otros pusieron en duda la versión y reclamaron una explicación oficial.

Por el momento, no hay una confirmación oficial sobre lo sucedido y la historia continúa circulando como una de las versiones más comentadas de la jornada. Lo cierto es que, en la antesala de un partido trascendental frente a Francia, el nombre de Martín Zubimendi quedó en el centro de todas las miradas por un episodio que, de confirmarse, sería uno de los más insólitos que se recuerden en una concentración de una selección nacional.