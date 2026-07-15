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Tras la semifinal: así quedó el historial completo entre la Selección Argentina e Inglaterra en Mundiales

La victoria albiceleste por 2 a 1 en Atlanta emparejó el historial en Copas del Mundo y acortó distancias en el frente a frente general de este clásico.

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Foto: Reuters 

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La gran semifinal disputada en el Atlanta Stadium por un lugar en la definición del Mundial 2026 no representó un partido más. La Selección Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en el Atlanta Stadium y se clasificó a la final del Mundial 2026, escribiendo un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas, políticas y pasionales de la historia del deporte. Con este resultado histórico, el elenco nacional no solo se ganó el derecho de pelear por el bicampeonato el próximo domingo, sino que también alteró los números de un historial sumamente parejo.

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Cómo quedó el historial general entre Argentina e Inglaterra

Si se repasan la totalidad de los enfrentamientos a lo largo del tiempo, la balanza de las estadísticas se inclina levemente en favor del conjunto europeo. Teniendo en cuenta partidos por competiciones oficiales y de carácter amistoso, en total se enfrentaron en 15 oportunidades con un saldo a favor de los europeos. En este registro total, Inglaterra se impuso en seis oportunidades, Argentina ganó cuatro partidos (incluyendo una definición por penales) y terminaron empatados en cinco ocasiones.

La historia de los amistosos y duelos preparatorios comenzó a escribirse en el año 1951 con un triunfo de Inglaterra por 2-1. Posteriormente, se registraron cruces memorables fuera de las grandes citas como la victoria argentina por 3-1 en 1953, el triunfo albiceleste por 1-0 en 1964, empates vibrantes como el 2-2 en 1974 o el 1-1 en 1977, y festejos británicos más recientes como el 3-2 en el recordado amistoso del año 2005.

Quién ganó más partidos entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

El escenario cambia rotundamente cuando se analiza únicamente el torneo más importante del planeta, donde la paridad es absoluta tras el encuentro disputado en Atlanta. En lo que a Copas del Mundo se refiere, se cruzaron en seis oportunidades y están igualados con tres victorias para cada uno.

La paridad perfecta en las citas máximas de la FIFA se compone de los siguientes resultados oficiales:

  • Chile 1962 (Primera ronda): Argentina 1 - 3 Inglaterra

  • Inglaterra 1966 (Cuartos de final): Argentina 0 - 1 Inglaterra

  • México 1986 (Cuartos de final): Argentina 2 - 1 Inglaterra

  • Francia 1998 (Octavos de final): Argentina 2 - 2 Inglaterra (la Albiceleste avanzó al imponerse por penales)

  • Corea-Japón 2002 (Fase de grupos): Argentina 0 - 1 Inglaterra

  • Mundial 2026 (Semifinal): Argentina 2 - 1 Inglaterra

La jornada de este miércoles se acopla así a los triunfos históricos de México 1986, recordado mundialmente por la obra de arte de Diego Armando Maradona, y al desahogo de Francia 1998 en la tanda de penales, igualando las tres alegrías que ostentaban los británicos desde su última victoria mundialista en el año 2002.

Cómo nació la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra

Para comprender el origen de la enorme carga simbólica de este partido, es necesario remontarse seis décadas atrás. El enfrentamiento que engendró el cruce de la rivalidad ocurrió en el Mundial que los ingleses organizaron y ganaron en 1966, por los cuartos de final. Aquel día, el elenco local se impuso por 1-0 en el Estadio de Wembley, pero el partido quedó marcado a fuego por la histórica expulsión del capitán albiceleste Antonio Rattín, quien murió el sábado.

El referente de la Selección Argentina se negó a abandonar el campo de juego debido a que en ese entonces todavía no existían las tarjetas rojas y no comprendía los argumentos del árbitro. Rattín permaneció varios minutos en la cancha y, al retirarse, estrujó un banderín de corner que tenía la bandera británica, desatando la furia de los aficionados locales. Tras el partido, el entrenador de Inglaterra, Alf Ramsey, impidió que sus futbolistas intercambiaran camisetas con los argentinos y tildó de "animals" a los sudamericanos, fundando un encono deportivo que se mantendría inalterable hasta la actualidad.

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