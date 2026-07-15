Tras la semifinal: así quedó el historial completo entre la Selección Argentina e Inglaterra en Mundiales

La paridad perfecta en las citas máximas de la FIFA se compone de los siguientes resultados oficiales:

Chile 1962 (Primera ronda): Argentina 1 - 3 Inglaterra

Inglaterra 1966 (Cuartos de final): Argentina 0 - 1 Inglaterra

México 1986 (Cuartos de final): Argentina 2 - 1 Inglaterra

Francia 1998 (Octavos de final): Argentina 2 - 2 Inglaterra (la Albiceleste avanzó al imponerse por penales)

Corea-Japón 2002 (Fase de grupos): Argentina 0 - 1 Inglaterra

Mundial 2026 (Semifinal): Argentina 2 - 1 Inglaterra

La jornada de este miércoles se acopla así a los triunfos históricos de México 1986, recordado mundialmente por la obra de arte de Diego Armando Maradona, y al desahogo de Francia 1998 en la tanda de penales, igualando las tres alegrías que ostentaban los británicos desde su última victoria mundialista en el año 2002.

Cómo nació la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra

Para comprender el origen de la enorme carga simbólica de este partido, es necesario remontarse seis décadas atrás. El enfrentamiento que engendró el cruce de la rivalidad ocurrió en el Mundial que los ingleses organizaron y ganaron en 1966, por los cuartos de final. Aquel día, el elenco local se impuso por 1-0 en el Estadio de Wembley, pero el partido quedó marcado a fuego por la histórica expulsión del capitán albiceleste Antonio Rattín, quien murió el sábado.

El referente de la Selección Argentina se negó a abandonar el campo de juego debido a que en ese entonces todavía no existían las tarjetas rojas y no comprendía los argumentos del árbitro. Rattín permaneció varios minutos en la cancha y, al retirarse, estrujó un banderín de corner que tenía la bandera británica, desatando la furia de los aficionados locales. Tras el partido, el entrenador de Inglaterra, Alf Ramsey, impidió que sus futbolistas intercambiaran camisetas con los argentinos y tildó de "animals" a los sudamericanos, fundando un encono deportivo que se mantendría inalterable hasta la actualidad.