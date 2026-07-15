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FIN DE CICLO

¡No hay vuelta atrás! Galatasaray confirmó la salida de Mauro Icardi: el club que podría ficharlo

Galatasaray oficializó la salida de Mauro Icardi con una emotiva despedida. Mientras define su futuro, un club sudamericano aparece como posible destino.

15 jul 2026, 17:30
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mauro icardi
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El ciclo de Mauro Icardi en el Galatasaray llegó oficialmente a su fin. Dos semanas después de la finalización de su contrato, el club turco hizo pública una emotiva despedida para uno de los futbolistas que dejó una huella más profunda en los últimos años, poniendo punto final a una historia marcada por títulos, goles y una fuerte identificación con la afición.

A través de un mensaje cargado de afecto, la institución dejó en claro que la salida del delantero no modifica el lugar que se ganó entre los hinchas. "Hoy no hablamos de una separación, sino de un legado", expresó el club en el inicio del comunicado, destacando que su paso por el equipo trascendió lo deportivo.

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En la publicación también recordaron los campeonatos conquistados, los récords personales y el impacto que tuvo dentro y fuera de la cancha. Incluso afirmaron que Icardi fue una pieza clave para fortalecer el vínculo emocional de toda una generación de simpatizantes con el Galatasaray, cerrando el mensaje con una frase que resume el sentimiento del club: "Un amor así es inolvidable".

La despedida llegó apenas días después de que trascendieran supuestos mensajes privados del futbolista en los que hablaba de manera crítica sobre los turcos. Sin embargo, ese contexto no impidió que el reconocimiento institucional fuera cálido y que cientos de fanáticos respondieran la publicación con mensajes de agradecimiento y cariño.

Con el vínculo con Galatasaray definitivamente cerrado, ahora todas las miradas apuntan a su próximo desafío deportivo. En las últimas horas, el periodista Gustavo Méndez aseguró que un importante club de Brasil estaría siguiendo de cerca la situación del atacante y evaluaría presentar una propuesta para incorporarlo.

¿Mauro Icardi fue captado con otra mujer frente a la China Suárez en Miami?

Escenario repetido, dirán varios, al ver cómo circula un nuevo video que expone la intimidad de las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami. Otra vez, el delantero quedó señalado tras una salida a la Bresh donde, según los comentarios más filosos, habría estado "mirando de más" a las chicas. En especial, a una.

Tras el episodio con Ekaterina, la joven de 22 años que se volvió conocida de la noche a la mañana por el cruce en el VIP de Tequila, Icardi volvió a ser protagonista de una filmación que abre la puerta a múltiples lecturas.

Algunos sostienen que el jugador simplemente conversa con un amigo; otros aseguran que está "fichando" a una rubia de pelo largo y lacio, vestida con la camiseta de la Selección, que baila muy cerca de donde la China compartía la noche con su grupo. Todo esto, en un viaje en el que Mauro, como suele suceder, se hace cargo de los gastos.

Las imágenes no tardaron en generar repercusión y una catarata de comentarios punzantes sobre la situación. "Me da una re pena esta cornuda consciente, imaginate ni siquiera poder salir con el macho porque ficha minas hasta delante tuyo, no me imagino todo lo que hará estando solo", lanzó una usuaria en Twitter. "Icardi ficha a la rubia que está detrás, se lo cuenta al amigo y le pregunta quién es. Él gira disimuladamente y la reconoce", escribió otra.

En una de las entrevistas que concedió desde que saltó a la fama por aquel episodio con Icardi, Ekaterina aclaró que el ex de Wanda Nara nunca la contactó directamente después de que se conociera lo ocurrido en la zona más exclusiva del boliche. Sin embargo, hubo gestos que llamaron la atención. "Él no me escribió a través de redes, sí un amigo suyo, Enzo", relató la modelo en televisión, refiriéndose al hombre que estuvo presente en Tequila.

¿Y qué le dijo ese allegado del futbolista? Una consulta directa: "¿A dónde se sale hoy?". Cuando le preguntaron si interpretaba ese mensaje como una vía indirecta de Icardi para acercarse a ella, además del interés evidente de Enzo por ella y sus amigas, Eka no dudó: "Quizás ambos".

     

 

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