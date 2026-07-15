¡No hay vuelta atrás! Galatasaray confirmó la salida de Mauro Icardi: el club que podría ficharlo

Con el vínculo con Galatasaray definitivamente cerrado, ahora todas las miradas apuntan a su próximo desafío deportivo. En las últimas horas, el periodista Gustavo Méndez aseguró que un importante club de Brasil estaría siguiendo de cerca la situación del atacante y evaluaría presentar una propuesta para incorporarlo.

¿Mauro Icardi fue captado con otra mujer frente a la China Suárez en Miami?

Escenario repetido, dirán varios, al ver cómo circula un nuevo video que expone la intimidad de las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami. Otra vez, el delantero quedó señalado tras una salida a la Bresh donde, según los comentarios más filosos, habría estado "mirando de más" a las chicas. En especial, a una.

Tras el episodio con Ekaterina, la joven de 22 años que se volvió conocida de la noche a la mañana por el cruce en el VIP de Tequila, Icardi volvió a ser protagonista de una filmación que abre la puerta a múltiples lecturas.

Algunos sostienen que el jugador simplemente conversa con un amigo; otros aseguran que está "fichando" a una rubia de pelo largo y lacio, vestida con la camiseta de la Selección, que baila muy cerca de donde la China compartía la noche con su grupo. Todo esto, en un viaje en el que Mauro, como suele suceder, se hace cargo de los gastos.

Las imágenes no tardaron en generar repercusión y una catarata de comentarios punzantes sobre la situación. "Me da una re pena esta cornuda consciente, imaginate ni siquiera poder salir con el macho porque ficha minas hasta delante tuyo, no me imagino todo lo que hará estando solo", lanzó una usuaria en Twitter. "Icardi ficha a la rubia que está detrás, se lo cuenta al amigo y le pregunta quién es. Él gira disimuladamente y la reconoce", escribió otra.

En una de las entrevistas que concedió desde que saltó a la fama por aquel episodio con Icardi, Ekaterina aclaró que el ex de Wanda Nara nunca la contactó directamente después de que se conociera lo ocurrido en la zona más exclusiva del boliche. Sin embargo, hubo gestos que llamaron la atención. "Él no me escribió a través de redes, sí un amigo suyo, Enzo", relató la modelo en televisión, refiriéndose al hombre que estuvo presente en Tequila.

¿Y qué le dijo ese allegado del futbolista? Una consulta directa: "¿A dónde se sale hoy?". Cuando le preguntaron si interpretaba ese mensaje como una vía indirecta de Icardi para acercarse a ella, además del interés evidente de Enzo por ella y sus amigas, Eka no dudó: "Quizás ambos".