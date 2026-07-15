La reacción de la prensa inglesa tras la eliminación ante Argentina: "Corazón roto", "Crueldad" y "Todo se acabó"

En tanto, The Sun y la BBC coincidieron en definir el desenlace como una verdadera “crueldad”, al remarcar que el equipo dirigido por Thomas Tuchel quedó eliminado por un gol sobre el final del partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Francia elogió a la Selección argentina y a Lionel Messi

Mientras en Inglaterra predominaba la decepción, la prensa francesa destacó el carácter de la Albiceleste y volvió a rendirse ante Lionel Messi y el equipo de Lionel Scaloni.

Uno de los títulos más repetidos fue “Lo han vuelto a hacer”, en referencia a la capacidad de Argentina para revertir un partido adverso y meterse una vez más en la definición de una Copa del Mundo.

El triunfo argentino tuvo una enorme repercusión en Europa y en distintos medios internacionales, que calificaron la clasificación como una de las grandes historias del Mundial 2026.

Cómo sigue el Mundial 2026

Tras la derrota, Inglaterra jugará este sábado frente a Francia por el tercer puesto del torneo.

Por su parte, la Selección argentina buscará conquistar un nuevo título mundial cuando enfrente a España en la gran final del domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.