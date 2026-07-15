En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Argentina
Inglaterra
Fuerte impacto

La reacción de la prensa inglesa tras la eliminación ante Argentina: "Corazón roto", "Crueldad" y "Todo se acabó"

Los principales medios británicos reflejaron la desazón por la derrota de Inglaterra frente a la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026. En Francia, en cambio, elogiaron a Lionel Messi.

Banner Seguinos en google DESK
Así reaccionó la prensa inglesa tras la eliminación ante Argentina. (Foto: captura)

Así reaccionó la prensa inglesa tras la eliminación ante Argentina. (Foto: captura)

La Selección argentina protagonizó una remontada inolvidable frente a Inglaterra, ganó 2-1 y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España por el título. Mientras los hinchas argentinos celebraban una noche histórica en Atlanta, la prensa británica expresó toda su frustración por una nueva eliminación en una Copa del Mundo.

Leé también Argentina otra vez lo dio vuelta: así fueron los goles contra Inglaterra para llegar a la final
El gol de Enzo Fernández para el 1-1 de Argentina ante Inglaterra. (Foto: Reuters)

Los principales diarios del Reino Unido coincidieron en destacar el duro golpe que significó dejar escapar el pase a la final tras haber estado en ventaja durante gran parte del encuentro.

El Daily Mail y The Telegraph reflejaron el dolor de los hinchas ingleses con titulares centrados en el “corazón roto” que dejó la remontada argentina. Ambos medios ilustraron sus crónicas con imágenes de la desazón de los futbolistas de los Tres Leones tras el pitazo final.

Por su parte, el Daily Star eligió un mensaje contundente para resumir la eliminación: “Todo se acabó”, en alusión a otro Mundial que termina sin el ansiado título para Inglaterra, tal como había ocurrido en las ediciones de 2018 y 2022.

En tanto, The Sun y la BBC coincidieron en definir el desenlace como una verdadera “crueldad”, al remarcar que el equipo dirigido por Thomas Tuchel quedó eliminado por un gol sobre el final del partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Francia elogió a la Selección argentina y a Lionel Messi

Mientras en Inglaterra predominaba la decepción, la prensa francesa destacó el carácter de la Albiceleste y volvió a rendirse ante Lionel Messi y el equipo de Lionel Scaloni.

Uno de los títulos más repetidos fue “Lo han vuelto a hacer”, en referencia a la capacidad de Argentina para revertir un partido adverso y meterse una vez más en la definición de una Copa del Mundo.

El triunfo argentino tuvo una enorme repercusión en Europa y en distintos medios internacionales, que calificaron la clasificación como una de las grandes historias del Mundial 2026.

Cómo sigue el Mundial 2026

Tras la derrota, Inglaterra jugará este sábado frente a Francia por el tercer puesto del torneo.

Por su parte, la Selección argentina buscará conquistar un nuevo título mundial cuando enfrente a España en la gran final del domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentina Inglaterra Mundial 2026
Notas relacionadas
La extrema emoción de Antonela Roccuzzo luego de que Argentina le ganara a Inglaterra
La bandera que mostraron los jugadores de la Selección tras vencer a Inglaterra: "Las Malvinas son argentinas"
Así fue el emotivo festejo de Messi y la selección argentina tras la clasificación a la final del Mundial 2026

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar