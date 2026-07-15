Por un lugar en la final: la Selección Argentina enfrenta a Inglaterra en Atlanta

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se viste de gala para albergar uno de los enfrentamientos más esperados y con mayor carga histórica del fútbol mundial. La Selección Argentina e Inglaterra jugarán este miércoles desde las 16 por una de las semifinales del Mundial 2026, reeditando un clásico de extrema rivalidad que paralizará a ambos países. El vencedor de este electrizante cruce de titanes sacará boleto directo al partido decisivo del certamen, donde en la gran final ya espera España, que venció por 2 a 0 a Francia en Dallas y aguarda por su rival para definir al próximo campeón del planeta.

Para el vigente campeón del mundo, este compromiso representa el último gran escollo en su sueño de retener la corona conquistada en Medio Oriente. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido tácticamente por Lionel Scaloni va por un lugar en la final en busca del bicampeonato, intentando revalidar la histórica estrella ganada en Qatar hace cuatro años. Con la confirmación de las alineaciones, el director técnico de la Albiceleste sorprendió al incluir desde el arranque a Giuliano Simeone en el sector derecho de la zona media, buscando contrarrestar el despliegue físico del combinado británico.