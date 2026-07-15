Por un lugar en la final: la Selección Argentina enfrenta a Inglaterra en Atlanta

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se viste de gala para albergar uno de los enfrentamientos más esperados y con mayor carga histórica del fútbol mundial. La Selección Argentina e Inglaterra jugarán este miércoles desde las 16 por una de las semifinales del Mundial 2026, reeditando un clásico de extrema rivalidad que paralizará a ambos países. El vencedor de este electrizante cruce de titanes sacará boleto directo al partido decisivo del certamen, donde en la gran final ya espera España, que venció por 2 a 0 a Francia en Dallas y aguarda por su rival para definir al próximo campeón del planeta.
Para el vigente campeón del mundo, este compromiso representa el último gran escollo en su sueño de retener la corona conquistada en Medio Oriente. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido tácticamente por Lionel Scaloni va por un lugar en la final en busca del bicampeonato, intentando revalidar la histórica estrella ganada en Qatar hace cuatro años. Con la confirmación de las alineaciones, el director técnico de la Albiceleste sorprendió al incluir desde el arranque a Giuliano Simeone en el sector derecho de la zona media, buscando contrarrestar el despliegue físico del combinado británico.
Por su parte, los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel saltarán al campo de juego con la firme convicción de quebrar la hegemonía del seleccionado sudamericano y meterse en la definición del torneo de la FIFA. Con un planteo sumamente equilibrado y repleto de figuras consagradas en la liga más competitiva de Europa, el conjunto de los Tres Leones buscará explotar la velocidad de sus extremos y la capacidad goleadora de su referente de área, Harry Kane, configurando un duelo táctico cerrado y de pronóstico reservado sobre el césped norteamericano.
Las formaciones de la Selección Argentina e Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026