El contundente respaldo del Benfica a Prestianni tras la acusanción de racismo de Vinícius Júnior

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, expresó el exfutbolista de Vélez.

Qué dijo Vinícius tras el cruce con Prestianni

Luego de que varios protagonistas se refirieran al episodio, Vinícius decidió pronunciarse públicamente a través de su cuenta de Instagram. En su comunicado, el delantero brasileño fue contundente: trató de “cobarde” a su rival y cuestionó el accionar arbitral.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son, pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos”, escribió.

El futbolista del Real Madrid también hizo referencia a dos situaciones puntuales del encuentro: la tarjeta amarilla que recibió por su festejo de gol y la aplicación del protocolo de la UEFA. “Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía no entiendo por qué. Por otro lado, fue protocolo simple, protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada”, afirmó.

Además, reconoció que no le gusta quedar en el centro de este tipo de situaciones, aunque consideró necesario expresarse. “No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares de los medios deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario”, concluyó.

Mientras la polémica continúa, el respaldo público del Benfica dejó en claro la postura institucional del club portugués frente a la acusación y el revuelo que generó el episodio.