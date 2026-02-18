En vivo Radio La Red
Benfica
Vinícius Júnior
FÚTBOL

El contundente respaldo del Benfica a Prestianni tras la acusanción de racismo de Vinícius Júnior

El club portugués publicó un breve mensaje en redes sociales para apoyar al futbolista argentino, luego de la acusación de racismo realizada por Vinícius Jr.

El partido de ida entre Benfica y Real Madrid por el playoff de la Champions League dejó una de las polémicas más fuertes de la jornada. El foco estuvo puesto en un cruce entre Vinícius Júnior y el argentino Gianluca Prestianni, luego de que el delantero brasileño denunciara un supuesto insulto racista durante el desarrollo del juego.

Leé también Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius denunció un insulto racista de Gianluca Prestianni
Vinícius denunció un insulto racista de Gianluca Prestianni. (Foto: EFE)
image

El episodio ocurrió mientras el partido estaba en marcha y derivó en la activación del protocolo que establece la UEFA para este tipo de situaciones. Tras el encuentro, el club portugués se pronunció públicamente con un mensaje breve y directo en respaldo de su futbolista.

A través de sus redes sociales, Benfica publicó una imagen de Prestianni acompañada por la frase “Juntos, ao teu lado” (Juntos a tu lado). El posteo también incluyó el mensaje que el propio jugador argentino compartió en su cuenta personal.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, expresó el exfutbolista de Vélez.

Qué dijo Vinícius tras el cruce con Prestianni

Luego de que varios protagonistas se refirieran al episodio, Vinícius decidió pronunciarse públicamente a través de su cuenta de Instagram. En su comunicado, el delantero brasileño fue contundente: trató de “cobarde” a su rival y cuestionó el accionar arbitral.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son, pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos”, escribió.

El futbolista del Real Madrid también hizo referencia a dos situaciones puntuales del encuentro: la tarjeta amarilla que recibió por su festejo de gol y la aplicación del protocolo de la UEFA. “Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía no entiendo por qué. Por otro lado, fue protocolo simple, protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada”, afirmó.

Además, reconoció que no le gusta quedar en el centro de este tipo de situaciones, aunque consideró necesario expresarse. “No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares de los medios deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario”, concluyó.

Mientras la polémica continúa, el respaldo público del Benfica dejó en claro la postura institucional del club portugués frente a la acusación y el revuelo que generó el episodio.

