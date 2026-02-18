En vivo Radio La Red
Luego del agónico 1-0 ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, el DT de River, Marcelo Gallardo, desestimó el "ruido externo" y fue tajante al hablar sobre su futuro. ¿Qué dijo?

Marcelo Gallardo respondió a las críticas y habló sin vueltas sobre su futuro en River: No...

El triunfo por 1-0 ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina no solo le dio a River Plate el pase de ronda, sino también un respiro en medio de cuestionamientos. Tras el encuentro, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y fue contundente al referirse a su continuidad: dejó en claro que no piensa dar un paso al costado.

El entrenador apuntó contra lo que definió como “ruido externo” y remarcó que puertas adentro existe convencimiento sobre el trabajo que se viene realizando. “Lo importante ante el ruido de afuera es ser lógico, sensato y tener la percepción de lo que está pasando de la realidad. Hay que ser conscientes de la situación y abstenerse de todo lo que pasa porque River genera eso”, expresó.

Gallardo reconoció que los resultados recientes influyeron en el clima. “El ruido se da cuando los resultados no se dan de manera favorable, si eso nos desestabiliza es porque no estamos convencidos y firmes de lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido de que todos estamos convencidos”, afirmó, en alusión al plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia.

Qué dijo Gallardo sobre los resultados y las críticas

El DT hizo un repaso del inicio de temporada para sostener su postura. “Jugamos cinco partidos de campeonato, más uno de copa. Tenemos dos victorias, dos derrotas y un buen empate con sabor amargo contra Central. Hay argumentos”, señaló.

En ese sentido, cuestionó a quienes, según su mirada, se enfocan únicamente en los tropiezos recientes. “Los que no quieren ver no lo van a ver porque se van a quedar en esa derrota dolorosa que fue dura y tuvimos que digerir. Hay que seguir consolidando esas buenas sensaciones y funcionamiento del principio del año”, explicó.

También rechazó la idea de que el equipo haya perdido el rumbo en pocos días. “¿Se terminó todo en cinco días? Hubo buenas cosas y hay que volver a eso, no se pierde la memoria. Algunos si quieren perder la memoria y van a tratar de generar esa situación de que no hay fundamentos. Hay fundamentos, yo veo fundamentos”, insistió.

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre su continuidad en River

La pregunta directa sobre una posible salida generó un visible gesto de molestia en el entrenador. Sin rodeos, respondió: “No, no porque sea necio. No quiero repetir lo de la primera pregunta el ‘mientras esté convencido’, reiterarlo sería repetirme y perder tiempo”.

De esta manera, el Muñeco despejó cualquier especulación sobre el final anticipado de su segundo ciclo al frente del club. Respaldado en el convencimiento interno y en lo realizado en la pretemporada, Gallardo aseguró que continuará trabajando para sostener el rumbo y recuperar la confianza a partir de los resultados.

