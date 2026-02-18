Marcelo Gallardo respondió a las críticas y habló sin vueltas sobre su futuro en River: "No..."

En ese sentido, cuestionó a quienes, según su mirada, se enfocan únicamente en los tropiezos recientes. “Los que no quieren ver no lo van a ver porque se van a quedar en esa derrota dolorosa que fue dura y tuvimos que digerir. Hay que seguir consolidando esas buenas sensaciones y funcionamiento del principio del año”, explicó.

También rechazó la idea de que el equipo haya perdido el rumbo en pocos días. “¿Se terminó todo en cinco días? Hubo buenas cosas y hay que volver a eso, no se pierde la memoria. Algunos si quieren perder la memoria y van a tratar de generar esa situación de que no hay fundamentos. Hay fundamentos, yo veo fundamentos”, insistió.

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre su continuidad en River

La pregunta directa sobre una posible salida generó un visible gesto de molestia en el entrenador. Sin rodeos, respondió: “No, no porque sea necio. No quiero repetir lo de la primera pregunta el ‘mientras esté convencido’, reiterarlo sería repetirme y perder tiempo”.

De esta manera, el Muñeco despejó cualquier especulación sobre el final anticipado de su segundo ciclo al frente del club. Respaldado en el convencimiento interno y en lo realizado en la pretemporada, Gallardo aseguró que continuará trabajando para sostener el rumbo y recuperar la confianza a partir de los resultados.