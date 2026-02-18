"Leyes laborales arcaicas": qué se dice en la Casa Rosada tras el anuncio del cierre de Fate

Finalmente, desde la Casa Rosada defendieron el plan económico de Javier Milei, que incluye la apertura comercial para el ingreso al país de productos importados, al señalar que "el Gobierno propicia la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos".

Fundada en 1940 por la familia Madanes, Fate fue una de las empresas emblemáticas del desarrollo industrial nacional. Su nombre proviene de “Fábrica Argentina de Telas Engomadas”, y desde sus inicios se consolidó como uno de los pilares del sector automotriz.

La planta de San Fernando, inaugurada en 1962, fue durante décadas un símbolo de la producción local. Allí se desarrollaron tecnologías clave para el mercado regional, entre ellas los primeros neumáticos radiales fabricados en el país.

El comunicado de Fate

fate

La fábrica de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su histórica planta de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, lo que provocará la pérdida de más de 900 puestos de trabajo directos y afectará a una extensa red de proveedores y comercios vinculados al sector.

La noticia fue comunicada a través de un documento oficial del directorio, en el que la empresa explicó que “a partir del día de la fecha (este miércoles), cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes”.

Desde la firma señalaron que el cierre responde a “los cambios en las condiciones de mercado”. Entre ellos, la compañía mencionó la pérdida de competitividad, la caída de la demanda interna y la dificultad para sostener la producción frente a la avalancha de productos importados, principalmente de origen asiático.

El deterioro de la empresa no fue abrupto. Según datos difundidos por la propia firma, la crisis comenzó en 2019, cuando se redujeron cerca de 450 puestos laborales. Posteriormente, entre 2021 y 2022, se registraron nuevos conflictos y ajustes, marcando una tendencia descendente.

El conflicto gremial de 2022, con paros y bloqueos prolongados, provocó la pérdida de contratos internacionales y mercados de exportación. Desde entonces, la producción se redujo de manera sostenida.

En 2024, Fate solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, argumentando una caída de la demanda interna superior al 30% y pérdidas por más de 30 millones de dólares en el primer semestre. La empresa trabajaba apenas al 30% de su capacidad instalada.