Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius denunció un insulto racista de Gianluca Prestianni
El brasileño marcó el gol de la victoria por la Champions League, pero luego volvió a quedar en el centro de la polémica por su festejo. La grave acusación sobre el ex Vélez.
Vinícius denunció un insulto racista de Gianluca Prestianni. (Foto: EFE)
El Real Madrid debutó con triunfo en los playoffs de la Champions League tras imponerse al Benfica en el Estadio da Luz. Sin embargo, el resultado quedó opacado por una fuerte polémica: Vinícius Jr. denunció haber sido víctima de un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni, lo que activó el protocolo antidiscriminación y demoró el partido durante varios minutos.
El encuentro comenzó con intensidad y el conjunto español logró imponerse en un duelo clave por la clasificación. Pero el foco se trasladó rápidamente a un incidente que generó tensión dentro del campo de juego y que ahora será analizado por los organismos disciplinarios de la UEFA.
La polémica se desató luego de que el delantero brasileño marcara un golazo y celebrara con un baile, un gesto que fue interpretado como provocación por los futbolistas del Benfica. La reacción estuvo encabezada por el capitán Nicolás Otamendi, lo que generó discusiones y reclamos entre ambos equipos.
Tras varios minutos de protestas, Vinícius se acercó al árbitro francés François Letexier y denunció haber recibido un insulto racista. Según su versión, Prestianni le habría dicho “mono” durante el cruce.
El juez activó de inmediato el protocolo preventivo contra el racismo, realizando el gesto oficial que consiste en cruzar los brazos a la altura de las muñecas. Esta señal busca empoderar a jugadores y cuerpos técnicos para denunciar situaciones de discriminación en el fútbol.
Demora del partido y análisis del VAR
El juego estuvo detenido durante aproximadamente diez minutos mientras se analizaban las imágenes desde la cabina del VAR. Durante ese lapso, Vinícius mantuvo un diálogo con el entrenador del Benfica, José Mourinho, quien intentó persuadirlo para que regresara al campo tras acercarse al banco de suplentes.
Finalmente, los árbitros no pudieron confirmar el insulto, ya que el futbolista argentino tenía su boca cubierta por la camiseta. El partido se reanudó con normalidad, aunque la situación será investigada por el Tribunal de Control, Ética y Disciplina de la UEFA.
Un clima de alta tensión entre los jugadores
El enfrentamiento entre los equipos no fue un hecho aislado. Minutos antes, Otamendi, Prestianni y los jugadores del Real Madrid, entre ellos Kylian Mbappé y Antonio Rüdiger, ya habían protagonizado un momento tenso.
La discusión se originó tras un choque entre Aurélien Tchouaméni y Rafa Silva, quien quedó tendido en el césped. Mientras el árbitro no sancionó infracción, los futbolistas del Madrid reclamaron que el portugués simulaba. Esto provocó la intervención de Otamendi y Prestianni para defender a su compañero.
Durante el altercado, el ex Vélez empujó a Vinícius y el defensor argentino apartó en varias ocasiones a Mbappé, lo que aumentó la tensión en el campo.
Resultados y panorama de la Champions League
La jornada de playoffs dejó otros resultados destacados. El París Saint-Germain logró una remontada y venció 3-2 al Monaco, mientras que Borussia Dortmund superó 2-0 al Atalanta. Además, Galatasaray goleó 5-2 a Juventus en Estambul, un resultado que lo posiciona con ventaja para la revancha.
En esta instancia, 16 equipos buscan su lugar en los octavos de final. Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City ya están clasificados, mientras que otros clubes continúan en la lucha por los ocho cupos restantes.