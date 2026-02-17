Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius denunció un insulto racista de Gianluca Prestianni

Embed

El juez activó de inmediato el protocolo preventivo contra el racismo, realizando el gesto oficial que consiste en cruzar los brazos a la altura de las muñecas. Esta señal busca empoderar a jugadores y cuerpos técnicos para denunciar situaciones de discriminación en el fútbol.

Demora del partido y análisis del VAR

El juego estuvo detenido durante aproximadamente diez minutos mientras se analizaban las imágenes desde la cabina del VAR. Durante ese lapso, Vinícius mantuvo un diálogo con el entrenador del Benfica, José Mourinho, quien intentó persuadirlo para que regresara al campo tras acercarse al banco de suplentes.

Finalmente, los árbitros no pudieron confirmar el insulto, ya que el futbolista argentino tenía su boca cubierta por la camiseta. El partido se reanudó con normalidad, aunque la situación será investigada por el Tribunal de Control, Ética y Disciplina de la UEFA.

Vinícius Junior del Real Madrid y Nicolás Otamendi de Benfica discuten, mientras el árbitro Francois Letexier detiene el partido debido a la denuncia del brasileño por un presunto insulto racista de Prestianni (REUTERS)

Un clima de alta tensión entre los jugadores

El enfrentamiento entre los equipos no fue un hecho aislado. Minutos antes, Otamendi, Prestianni y los jugadores del Real Madrid, entre ellos Kylian Mbappé y Antonio Rüdiger, ya habían protagonizado un momento tenso.

La discusión se originó tras un choque entre Aurélien Tchouaméni y Rafa Silva, quien quedó tendido en el césped. Mientras el árbitro no sancionó infracción, los futbolistas del Madrid reclamaron que el portugués simulaba. Esto provocó la intervención de Otamendi y Prestianni para defender a su compañero.

Durante el altercado, el ex Vélez empujó a Vinícius y el defensor argentino apartó en varias ocasiones a Mbappé, lo que aumentó la tensión en el campo.

Resultados y panorama de la Champions League

La jornada de playoffs dejó otros resultados destacados. El París Saint-Germain logró una remontada y venció 3-2 al Monaco, mientras que Borussia Dortmund superó 2-0 al Atalanta. Además, Galatasaray goleó 5-2 a Juventus en Estambul, un resultado que lo posiciona con ventaja para la revancha.

En esta instancia, 16 equipos buscan su lugar en los octavos de final. Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City ya están clasificados, mientras que otros clubes continúan en la lucha por los ocho cupos restantes.