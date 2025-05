El fuerte pedido de Franco Colapinto a sus fanáticos: "Tienen que..."

“Creo que Mónaco, Bakú, Singapur, son pistas en las que necesitás ganar confianza durante las vueltas. Cuando estás rozando el muro en cada curva, necesitás eso. Y creo que vendrá después de la FP1, un poco más luego de la FP2. Estoy muy emocionado de estar aquí”, expresó.

Sobre sus expectativas, fue claro: “Es una de las pistas más complicadas, pero no estoy asustado. Corrí en Bakú y Singapur el año pasado en F2, sé cómo prepararme. Es una carrera especial y estoy muy motivado de correr aquí mi segunda carrera con Alpine”.

Colapinto también habló de lo que aún siente que le falta para estar al nivel de sus rivales: “Lo que me falta es correr más. Solo he corrido una carrera de unas cuatro horas, pero los demás ya han corrido siete este año. Así que me faltan un par de carreras”.

En cuanto a su plan para este fin de semana, remarcó que será fundamental construir confianza vuelta a vuelta: “No hay margen de error. Necesito familiarizarme con el coche, acostumbrarme a sus límites. Creo que la única forma de mejorar es manejando. Estoy seguro de que vamos a ir mejorando y que tendremos un buen sábado”.

Además, detalló el rol que jugará la estrategia del equipo: “Tenemos muy buenos ingenieros de estrategia. Yo quiero concentrarme en manejar, pero también me gusta plantear ideas y dudas. Habrá muchas cosas que podemos hacer; tenemos que elegir la menos mala y aprovecharla al máximo”.

Por otro lado, Colapinto volvió a referirse al abuso online de algunos fanáticos argentinos hacia otros pilotos, como Yuki Tsunoda y Jack Doohan, lo que obligó a la FIA a emitir un comunicado. “Hacen mucho quilombo. Tienen que tranquilizarse y bajar un cambio, unos cuantos, capaz. Sigan apoyando, pero sin mensajes de odio ni comentarios negativos que afectan a los demás”, expresó.

Además, fue contundente sobre su responsabilidad como referente: “Yo trato de calmarlos. Lo más importante es el respeto hacia los deportistas. Nos afectó mucho. Los argentinos son muy apasionados, pero hay que trabajar en eso. No todos los mensajes violentos vienen de Argentina, pero los fanáticos del mundo tienen que tranquilizarse un poco”.

Finalmente, elogió el respaldo de Flavio Briatore, figura clave en su llegada a Alpine: “Flavio nos ha apoyado mucho. Tiene muy buenas opiniones, es neutral, experimentó muchas carreras y sus comentarios son excelentes. Estoy contento de tener su apoyo, vamos en la misma dirección”.

Colapinto ya se alista para la acción: las prácticas comienzan este viernes, la clasificación será el sábado y la carrera, el domingo. Con Mónaco como telón de fondo, el piloto argentino va por otro paso firme en la F1.