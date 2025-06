Franco Colapinto sufrió un trompo durante la práctica en Austria y quedó 19°: mirá el video

Embed

Franco Colapinto y el momento que vivió junto a Lewis Hamilton

Franco Colapinto atraviesa un presente de crecimiento y aprendizaje en la Fórmula 1, en ese contexto el pilarense vivió uno de los momentos único e impactante de su carrera fuera de las pistas: compartió un vuelo privado con Lewis Hamilton, el legendario siete veces campeón del mundo.

El joven piloto contó con entusiasmo en una entrevista con ESPN y confesó que la invitación de Hamilton lo tomó completamente por sorpresa. "Fue el mejor vuelo que tuve en mi vida", afirmó Colapinto. El encuentro ocurrió después del Gran Premio de Barcelona, cuando el pilarense intentaba organizar su regreso a Londres.

"Hablé en el grupo (de pilotos) preguntando si alguien volvía para Londres, para ver si me podía sumar y no tener que alquilar un avión. Nadie contestó. Entonces le respondí a Lewis y le puse: 'Yo me voy a Londres, pero con easyjet', ja", recordó entre risas. La respuesta de Hamilton no tardó en llegar: "Se reía y me mandó un mensaje privado. Me dijo que me subiera con él. En el avión estábamos él, su manager y yo. Éramos solo tres. Fue impresionante".

B7HQ6I5UZZEAZBJQUQW7G7GCXI.avif Franco afrontará la quinta qualy con Alpine (Foto: Joe Klamar / AFP)

La confianza de Alpine y el respaldo de Briatore

Más allá de este momento inolvidable, Colapinto sigue enfocado en su presente deportivo y la carrera del Gran Premio de Austria, en el circuito Red Bull Ring, donde buscará sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.

El argentino, que ingresó al equipo como reemplazo de Jack Doohan, había llegado con la expectativa de disputar cinco Grandes Premios. Sin embargo, en las últimas semanas, tanto desde Alpine como desde el entorno del piloto se dejó entrever que su participación podría extenderse más allá de ese límite.

De hecho, Flavio Briatore, asesor clave de la escudería francesa, fue tajante al desmentir los rumores sobre una posible rotación: "Franco correrá todas las veces que haga falta. Lo de las cinco carreras no tiene sustento. Es un invento que se generó desde la prensa, sobre todo en Argentina. No hay límite para sus carreras."

colapinto_hamilton3jpg.webp Franco Colapinto.

Las palabras de Briatore trajeron tranquilidad y fortalecieron la posición del piloto argentino, que ya se siente parte del equipo y continúa ganando experiencia. Con cada competencia, Colapinto busca afianzarse, mejorar su rendimiento y confirmar que está listo para quedarse por mucho tiempo en la Fórmula 1.

Mientras tanto, su anécdota con Hamilton quedará como una historia inolvidable de su recorrido: un vuelo único con su ídolo y una conversación que, seguramente, marcará su carrera para siempre.