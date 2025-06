Pena ejemplar: condenaron a 19 años de prisión al personal trainer que intentó matar a su ex

Tras ser reducido, el agresor fue trasladado al Hospital Pirovano con custodia policial. Nunca recuperó la libertad y llegó al juicio bajo prisión preventiva. En la investigación, se incorporaron como pruebas la filmación del intento de femicidio, mensajes enviados por el acusado en los que hablaba de la compra del arma y otros elementos clave.

En el lugar del ataque, la policía secuestró un revólver calibre .32 marca DV con cuatro proyectiles y dos vainas servidas. También se levantaron casquillos correspondientes al arma reglamentaria del oficial que intervino, una pistola Pietro Beretta. El caso fue llevado adelante por el fiscal José María Campagnoli y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, a cargo de Patricia Guichandut.

Durante el juicio oral, la víctima fue representada por el Servicio de Patrocinio Jurídico Penal Gratuito, dependiente del Ministerio de Justicia porteño. La querella solicitó 19 años de prisión, mientras que la fiscalía pidió 17. Finalmente, el tribunal resolvió aplicar la pena más alta.

La víctima, Dana Pontoriero (31), es oriunda de Esquel. Conocía a Reina desde la infancia y comenzó una relación con él en 2022 que duró hasta marzo de 2023. Ella decidió ponerle fin por la toxicidad del vínculo y, un mes después, empezó una nueva relación con otra persona del barrio.

Según declaró Pontoriero, su ex comenzó a seguirla cuando se enteró del nuevo vínculo. En un evento anterior al intento de femicidio, un día la esperó afuera de la casa de su tía, la tomó del brazo, y la situación no pasó a mayores porque justo apareció un patrullero. “No lo denuncié por lástima”, confió la mujer durante el proceso.