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Con goles de Lo Celso y Lautaro Martínez, Argentina le gana a Jordania en el cierra la fase de grupos del Mundial

La Selección Argentina y el conjunto asiático se miden en Dallas por la tercera fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA. Seguilo en vivo.

Foto: Reuters&nbsp;

Foto: Reuters 

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EN VIVO

La máxima cita del fútbol internacional vive una jornada de definiciones en territorio norteamericano. La Selección Argentina y Jordania se enfrentan en el Dallas Stadium, en el marco de la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con el boleto a la siguiente ronda asegurado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cierra la primera fase del torneo en busca de culminar con puntaje ideal ante el ya eliminado combinado asiático, sirviendo además como una oportunidad clave para evaluar variantes en el plantel.

Formaciones de la Selección Argentina y Jordania

  • Selección Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Nico Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

  • Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; NoorAl-Rawabdeh, NizarAl Rashdan; MahmoudAl Mardi, AliAlowan, MusaAl-Taamari. DT: Jamal Sellami.

La Selección Argentina vs. Jordania, por la Fecha 3 de la Fase de Grupos: EN VIVO

30' PT: ¡GOOOOOOOL DE ARGENTINA!

De penal, Lautaro Martínez pone el 2-0 de Argentina sobre Jordania.

29' PT: ¡Penal para Argentina!

Pausa de hidratación

18' PT: ¡Golazo de la Selección Argentina!

De tiro libre, Lo Celos puso en ventaja a la Selección Argentina sobre Jordania.

6' PT: Gol anulado de la Selección Argentina

Tras una gran jugada colectiva, Lo Celso picó a la espalda de los defensores de Jordania y definió con muchísima calidad. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición adelantada.

COMENZÓ EL PARTIDO

Argentina y Jordania se enfrentan en el cierre de la Fase de Grupos.

22:55 - Suena el Himno Nacional Argentina

22:50 - Argentina y Jordania salen al campo de juego

Ambas selecciones ya se encuentran en el campo de juego.

22:30 - La Selección Argentina ya realiza la entrada en calor

Con Lionel Messi a la cabeza, la Scaloneta realiza los movimientos precompetitivos.

Leé también El extraño caso de Giovani Lo Celso en la Selección Argentina que sorprende en la historia de la Copa del Mundo
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