Con goles de Lo Celso y Lautaro Martínez, Argentina le gana a Jordania en el cierra la fase de grupos del Mundial

La máxima cita del fútbol internacional vive una jornada de definiciones en territorio norteamericano.
La Selección Argentina y Jordania se enfrentan en el Dallas Stadium, en el marco de la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con el boleto a la siguiente ronda asegurado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cierra la primera fase del torneo en busca de culminar con puntaje ideal ante el ya eliminado combinado asiático, sirviendo además como una oportunidad clave para evaluar variantes en el plantel.
Formaciones de la Selección Argentina y Jordania Selección Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Nico Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami. La Selección Argentina vs. Jordania, por la Fecha 3 de la Fase de Grupos: EN VIVO
27-06-2026 23:31
30' PT: ¡GOOOOOOOL DE ARGENTINA!
De penal, Lautaro Martínez pone el 2-0 de Argentina sobre Jordania.
27-06-2026 23:30
29' PT: ¡Penal para Argentina!
27-06-2026 23:23
Pausa de hidratación
27-06-2026 23:19
18' PT: ¡Golazo de la Selección Argentina!
De tiro libre, Lo Celos puso en ventaja a la Selección Argentina sobre Jordania.
27-06-2026 23:06
6' PT: Gol anulado de la Selección Argentina
Tras una gran jugada colectiva, Lo Celso picó a la espalda de los defensores de Jordania y definió con muchísima calidad. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición adelantada.
27-06-2026 23:00
COMENZÓ EL PARTIDO
Argentina y Jordania se enfrentan en el cierre de la Fase de Grupos.
27-06-2026 22:54
22:55 - Suena el Himno Nacional Argentina
27-06-2026 22:50
22:50 - Argentina y Jordania salen al campo de juego
Ambas selecciones ya se encuentran en el campo de juego.
27-06-2026 22:17
22:30 - La Selección Argentina ya realiza la entrada en calor
Con Lionel Messi a la cabeza, la Scaloneta realiza los movimientos precompetitivos.