Con goles de Lo Celso y Lautaro Martínez, Argentina le gana a Jordania en el cierra la fase de grupos del Mundial

La máxima cita del fútbol internacional vive una jornada de definiciones en territorio norteamericano. La Selección Argentina y Jordania se enfrentan en el Dallas Stadium, en el marco de la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con el boleto a la siguiente ronda asegurado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cierra la primera fase del torneo en busca de culminar con puntaje ideal ante el ya eliminado combinado asiático, sirviendo además como una oportunidad clave para evaluar variantes en el plantel.