El extraño caso de Giovani Lo Celso en la Selección Argentina que sorprende en la historia de la Copa del Mundo

Qué lesión marginó a Giovani Lo Celso del Mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Medio Oriente significó otro golpe sumamente duro para el actual futbolista del Real Betis de España. Consolidado como una pieza fundamental del engranaje titular de Lionel Scaloni, el volante formó parte activa de todo el proceso de eliminatorias y preparación.

A pesar de su indiscutido protagonismo, en las semanas previas a Qatar fue marginado de la lista definitiva debido a una grave lesión: padeció un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha, un problema de salud que requirió intervención y truncó su sueño de jugar el certamen donde Argentina se terminó consagrando campeona.

Por su parte, el caso de Gerónimo Rulli en Qatar 2022 fue similar en cuanto a la falta de rodaje, aunque en el puesto de arquero es más común que los relevos no vean acción. El actual guardameta del Olympique de Marsella formó parte del plantel campeón, pero en todos los encuentros el que defendió el arco argentino fue Emiliano "Dibu" Martínez, quien curiosamente también se perfila para estar presente este sábado ante Jordania.

¿Será titular Giovani Lo Celso en el partido de Argentina ante Jordania?

La información recolectada en la antesala del tercer partido por el Grupo J —zona en la que la Selección Argentina ya se aseguró el primer puesto de forma matemática— indica que Lo Celso tendrá su ansiado estreno mundialista después de haber acumulado buenos minutos de juego en los amistosos previos al inicio del Mundial 2026.

Pese a esta certeza reglamentaria de que ingresará al campo, todavía no está completamente claro si el mediocampista de 30 años será titular desde el arranque o si iniciará el juego esperando su oportunidad en el banco de suplentes. Las variantes que maneja el cuerpo técnico en las prácticas de fútbol formal señalan que, si Lo Celso no va de entrada en el sector izquierdo del mediocampo, quien jugará en ese sector es el juvenil Valentín Barco, manteniendo abierta la expectativa hasta último momento.