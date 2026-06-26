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El extraño caso de Giovani Lo Celso en la Selección Argentina que sorprende en la historia de la Copa del Mundo

El futbolista de Real Betis es uno de los jugadores más valiosos del ciclo, pero aún no registra minutos jugados en la gran cita del fútbol. Este sábado, en el cierre del Grupo J frente al seleccionado asiático, buscará ponerle fin a una racha sumamente singular.

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El extraño caso de Giovani Lo Celso en la Selección Argentina que sorprende en la historia de la Copa del Mundo

El fútbol suele regalar historias de perseverancia y giros del destino que llaman la atención de los fanáticos y analistas por igual. Cuando la Selección Argentina enfrente a Jordania este sábado desde las 23:00 en el Dallas Stadium, el mediocampista Giovani Lo Celso podría tener un encuentro inolvidable. Si el volante suma minutos contra el conjunto asiático, tendrá finalmente su debut absoluto en la Copa del Mundo, pese a ser esta la segunda edición en la que forma parte de la lista oficial de convocados.

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Foto: Reuters/Maria Lysaker

Este hecho particular lo coloca en un selecto grupo dentro del plantel actual de la Albiceleste. El mediocampista de 30 años, junto al arquero Gerónimo Rulli, es uno de los 26 citados que fue incluido en las listas de más de un Mundial, pero que hasta el momento no ha sumado minutos en cancha. Sin embargo, la trayectoria de ambos en la máxima competencia presenta matices muy diferentes, marcados por decisiones técnicas y reveses físicos en los últimos años.

Por qué Giovani Lo Celso no jugó ningún partido en el Mundial de Rusia 2018

A diferencia de Gerónimo Rulli, el camino de Lo Celso en las Copas del Mundo comenzó mucho antes del actual ciclo. El futbolista surgido de las inferiores de Rosario Central había sido convocado por Jorge Sampaoli para disputar el Mundial de Rusia 2018.

Lo paradójico de aquella experiencia en Rusia es que Lo Celso había mostrado muy buenos rendimientos en los partidos previos a la cita de ese año. Sin embargo, y a pesar de que la Selección Argentina tuvo un complejo y convulsionado desempeño futbolístico a lo largo del torneo, el volante nunca fue una opción real de recambio para el entrenador nacido en Casilda, quedándose en el banco de suplentes durante los cuatro compromisos que disputó el combinado nacional antes de quedar eliminado.

Qué lesión marginó a Giovani Lo Celso del Mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Medio Oriente significó otro golpe sumamente duro para el actual futbolista del Real Betis de España. Consolidado como una pieza fundamental del engranaje titular de Lionel Scaloni, el volante formó parte activa de todo el proceso de eliminatorias y preparación.

A pesar de su indiscutido protagonismo, en las semanas previas a Qatar fue marginado de la lista definitiva debido a una grave lesión: padeció un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha, un problema de salud que requirió intervención y truncó su sueño de jugar el certamen donde Argentina se terminó consagrando campeona.

Por su parte, el caso de Gerónimo Rulli en Qatar 2022 fue similar en cuanto a la falta de rodaje, aunque en el puesto de arquero es más común que los relevos no vean acción. El actual guardameta del Olympique de Marsella formó parte del plantel campeón, pero en todos los encuentros el que defendió el arco argentino fue Emiliano "Dibu" Martínez, quien curiosamente también se perfila para estar presente este sábado ante Jordania.

¿Será titular Giovani Lo Celso en el partido de Argentina ante Jordania?

La información recolectada en la antesala del tercer partido por el Grupo J —zona en la que la Selección Argentina ya se aseguró el primer puesto de forma matemática— indica que Lo Celso tendrá su ansiado estreno mundialista después de haber acumulado buenos minutos de juego en los amistosos previos al inicio del Mundial 2026.

Pese a esta certeza reglamentaria de que ingresará al campo, todavía no está completamente claro si el mediocampista de 30 años será titular desde el arranque o si iniciará el juego esperando su oportunidad en el banco de suplentes. Las variantes que maneja el cuerpo técnico en las prácticas de fútbol formal señalan que, si Lo Celso no va de entrada en el sector izquierdo del mediocampo, quien jugará en ese sector es el juvenil Valentín Barco, manteniendo abierta la expectativa hasta último momento.

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