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Cuti Romero jugará en el Atlético de Madrid: cuánto pagará el equipo de Simeone

El defensor de la Selección argentina cumplirá su deseo de jugar en La Liga después de varias semanas de negociaciones y rumores sobre su futuro.

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Cuti Romero jugará en el Atlético de Madrid. (Foto: captura)

Cuti Romero jugará en el Atlético de Madrid. (Foto: captura)

Cristian “Cuti” Romero se convertirá en nuevo jugador del Atlético de Madrid y dejará el Tottenham Hotspur para ponerse bajo las órdenes de Diego “Cholo” Simeone. De esta manera, el defensor de la Selección argentina cumplirá su deseo de jugar en La Liga después de varias semanas de negociaciones y rumores sobre su futuro.

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El exdefensor inglés había cuestionado a la dupla central argentina en la previa de la semifinal. (Foto: Reuters).

Según informó el periodista Gastón Edul, el central continuará su carrera en el conjunto español. La operación pondrá fin a su etapa en la Premier League y representará uno de los movimientos más importantes del mercado europeo para los futbolistas argentinos.

El periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano había anticipado a mediados de julio que la salida del defensor del Tottenham era prácticamente un hecho. “Cuti Romero abandonará al 100% al Tottenham este verano”, había asegurado.

A partir de allí comenzó una disputa entre varios gigantes europeos. Inter de Milán, Barcelona y Atlético de Madrid aparecieron entre los principales interesados, pero finalmente el equipo de Simeone logró imponerse. La transferencia se cerró en un paquete cercano a los 40 millones de euros, incluidos los bonus, según informó Romano.

Uno de los factores determinantes para concretar el acuerdo fue la intención del propio Romero de continuar su carrera en España. “Me encantaría jugar en La Liga”, había reconocido el defensor argentino en declaraciones recogidas por el diario Marca.

El interés del Atlético no era nuevo. Simeone ya había marcado al Cuti como una de sus prioridades para reforzar la defensa durante la temporada anterior, aunque en aquella oportunidad las diferencias económicas entre los clubes impidieron concretar la operación. Esta vez, el conjunto madrileño avanzó hasta alcanzar un acuerdo por el campeón del mundo.

Atlético de Madrid le ganó la pulseada al Inter por Cuti Romero

El principal competidor del Atlético habría sido el Inter de Milán, que buscaba aprovechar la experiencia del argentino en el fútbol italiano. Según Corriere dello Sport, el conjunto italiano llegó a ofrecer 35 millones de euros más otros cinco millones en bonus al Tottenham.

Romero incluso habría estado dispuesto a reducir sus pretensiones salariales respecto de los cerca de seis millones de euros anuales que percibía en Inglaterra. Sin embargo, su preferencia por jugar en España terminó inclinando la negociación hacia el Atlético de Madrid.

El defensor conocía perfectamente la Serie A. Antes de desembarcar en Inglaterra acumuló 88 partidos en el fútbol italiano entre Genoa y Atalanta. Sus actuaciones en Bérgamo lo llevaron al Tottenham, que pagó alrededor de 50 millones de euros más bonificaciones para incorporarlo.

Cuti Romero se marchará del Tottenham (REUTERS)

Cuti Romero se marchará del Tottenham (REUTERS)

Cuti Romero dejó Tottenham para sumarse al equipo de Simeone

La etapa del argentino en Inglaterra estuvo atravesada por grandes actuaciones, títulos y también algunos momentos complejos. Una lesión en la rodilla que lo obligó a regresar a Argentina para realizar parte de su recuperación había generado cuestionamientos entre algunos hinchas del Tottenham.

Pese a esas turbulencias, Romero llegó al mercado de pases respaldado por su rendimiento en el Mundial 2026, donde registró una efectividad de pase superior al 91%.

Durante su última temporada en la Premier League disputó 32 partidos, convirtió seis goles y aportó cuatro asistencias. Además, dejó Inglaterra con la Europa League conquistada con Tottenham en 2025 entre sus principales logros.

Ahora, el defensor comenzará una nueva etapa en España bajo la conducción de Simeone, quien finalmente consiguió a uno de los centrales que tenía desde hacía tiempo entre sus principales objetivos.

En pocas palabras

  • Cuti Romero, defensor argentino, se unirá al Atlético de Madrid para jugar en La Liga, cumpliendo su deseo.
  • La transferencia, que ronda los 40 millones de euros, pone fin a su etapa en el Tottenham Hotspur.
  • El equipo de Diego Simeone superó la competencia del Inter de Milán y otros gigantes europeos por el futbolista.
Resumen generado por Thinkindot AI
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