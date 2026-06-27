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El problema reglamentario que preocupa a la Selección Argentina de cara a los 16vos de final del Mundial

La Selección Argentina cierra la fase inicial frente a Jordania. Sin embargo, el cuerpo técnico sigue con lupa la situación de dos piezas del plantel que, de ver otra tarjeta esta noche, se perderán el debut en la llave de eliminación directa.

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El problema reglamentario que preocupa a la Selección Argentina de cara a los 16vos de final del Mundial

El búnker de los vigentes campeones del mundo vive las horas previas al cierre de la primera fase con un ojo puesto en el compromiso inmediato y otro en la estrategia a largo plazo. Con la clasificación y el liderazgo del grupo ya asegurados, Argentina afrontará el último compromiso de la fase inicial con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo. Sin embargo, existe un detalle reglamentario sumamente importante que el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni no pierde de vista bajo ningún punto de vista: las tarjetas amarillas. Es que dos jugadores llegan al encuentro frente a Jordania condicionados: Leandro Paredes y Facundo Medina.

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Foto:Reuters/Jay Biggerstaff

Ambos futbolistas fueron amonestados en la victoria por 2-0 sobre Austria, durante el desarrollo de la segunda jornada del Grupo J. Debido a esta situación, si vuelven a ver la tarjeta amarilla este sábado, deberán cumplir automáticamente una fecha de suspensión en los dieciseisavos de final, instancia decisiva en la que la Albiceleste ya sabe de antemano que se medirá contra la sorprendente selección de Cabo Verde el próximo viernes.

De los dos profesionales en capilla, el que corre sustancialmente menos riesgos de quedar marginado es Medina. El lateral izquierdo ocupará un lugar en el banco de suplentes debido a que Nicolás Tagliafico volverá a la titularidad tras dejar atrás el desgarro que le impidió disputar los dos primeros partidos del Mundial.

Muy distinta es la realidad que rodea al volante central surgido de Boca Juniors. Paredes será titular en el equipo alternativo que prepara Lionel Scaloni y deberá jugar con especial cuidado en la marca para evitar una segunda amonestación consecutiva que lo deje fuera del inicio de la fase eliminatoria en Miami.

Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en el Mundial 2026

El reglamento disciplinario de la FIFA de cara a la máxima cita del fútbol establece que la acumulación de tarjetas de amonestación se borra en dos momentos muy específicos del certamen para evitar perjuicios mayores:

  • Primera limpieza de tarjetas: Se produce una vez que queda completamente finalizada la fase de grupos. No obstante, la normativa contempla una excepción crucial: si un futbolista llega a la tercera fecha con una amarilla y recibe otra en ese mismo partido, la suspensión se aplica de forma obligatoria en la siguiente fase. Por este motivo, Paredes y Medina son los únicos integrantes de la delegación nacional que deberán actuar con extrema cautela.

  • Segunda limpieza de tarjetas: Se realiza de manera formal una vez concluidos los cuartos de final. A través de este mecanismo preventivo, ningún futbolista del planeta puede perderse la gran final del Mundial por acumulación de tarjetas amarillas, siempre y cuando no reciba una tarjeta roja directa o una sanción de oficio diferente por parte del comité disciplinario.

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