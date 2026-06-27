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La formación de la Selección Argentina vs. Jordania en el Mundial: la decisión de Scaloni con Messi y un once inédito

La Selección Argentina cierra la primera fase con la clasificación a 16avos. asegurada. El entrenador pateará el tablero con un esquema alternativo.

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Foto: Reuters 

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El camino en la cita máxima del fútbol no da tregua y la fase inicial entra en zona de definiciones. La Selección Argentina enfrentará a Jordania este sábado desde las 23:00 en el Dallas Stadium, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Como el combinado nacional ya se encuentra clasificado en el primer puesto de su zona, el entrenador Lionel Scaloni aprovechará el compromiso para darle rodaje a varios de los futbolistas que todavía no tuvieron su estreno oficial en esta Copa del Mundo. En conferencia de prensa, el director técnico confirmó que Lionel Messi será suplente y, según la información de las últimas horas, Emiliano "Dibu" Martínez volverá a ser titular.

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Fotos: Reuters 

Tras la victoria por 2 a 0 frente a Austria el lunes pasado y el posterior triunfo de Argelia sobre Jordania, la Argentina se aseguró el primer lugar de su grupo. De este modo, la Albiceleste ya sabe que aguarda por el seleccionado que termine segundo en la Zona H para la etapa eliminatoria. Este escenario favorable le otorga al cuerpo técnico un beneficio doble en la planificación: darle minutos de competencia a aquellos jugadores que todavía no tuvieron acción en el torneo y preservar a los habituales titulares de cara al duelo de dieciseisavos de final ante Cabo Verde, que tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 en Miami.

Cuál es la probable formación de Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

De acuerdo con lo que se pudo observar en las últimas prácticas a puertas cerradas, Scaloni planifica un equipo íntegramente alternativo a excepción del arco. La probable alineación de la Selección Argentina para esta noche estaría conformada por:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Nico Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Qué dudas tiene Lionel Scaloni en el equipo titular de Argentina

El lateral derecho es la única duda que tiene Scaloni a esta hora para terminar de pulir la estrategia defensiva. El técnico evalúa dos opciones concretas basadas en las características físicas y tácticas de sus dirigidos:

  • La primera opción: Que juegue Gonzalo Montiel, quien ya se encuentra recuperado de la sobrecarga en el isquiotibial derecho que lo marginó del choque ante los europeos, completando la banda derecha con Giuliano Simeone parado como volante por ese sector.

  • La segunda opción: Que sea el propio Simeone, futbolista del Atlético de Madrid, quien se retrase en el campo para jugar directamente como número cuatro (lateral derecho).

Por otra parte, la zona media presentará novedades sustanciales. Nico Paz ingresará al once titular para cumplir la función de enlazar entre el mediocampo y la delantera. Además, pese a haber sido amonestado ante Austria y estar en riesgo de suspensión para los dieciseisavos de final, Leandro Paredes será el volante central, acompañado por Exequiel Palacios en el eje del campo, mientras que Giovani Lo Celso irá por el sector izquierdo en lo que marcará su debut absoluto en Mundiales.

Por qué jugarán juntos Julián Álvarez y Lautaro Martínez ante Jordania

El ataque albiceleste presentará una apuesta fuerte con la inclusión de dos centrodelanteros de élite desde el arranque. Pese a que Scaloni manifestó públicamente que la doble punta no es su primera opción de juego, esta noche jugarán juntos Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El objetivo principal que persigue el seleccionador nacional es probar variantes tácticas de cara a las instancias de eliminación directa y, al mismo tiempo, poder cortar la sequía que atraviesan los delanteros de la Selección, quienes no convierten en un partido oficial desde septiembre del año pasado. Con esta dupla de peso y el capitán Lionel Messi esperando su oportunidad en el banco de relevos, la Selección Argentina buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.

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