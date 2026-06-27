La formación de la Selección Argentina vs. Jordania en el Mundial: la decisión de Scaloni con Messi y un once inédito

Qué dudas tiene Lionel Scaloni en el equipo titular de Argentina

El lateral derecho es la única duda que tiene Scaloni a esta hora para terminar de pulir la estrategia defensiva. El técnico evalúa dos opciones concretas basadas en las características físicas y tácticas de sus dirigidos:

La primera opción: Que juegue Gonzalo Montiel, quien ya se encuentra recuperado de la sobrecarga en el isquiotibial derecho que lo marginó del choque ante los europeos, completando la banda derecha con Giuliano Simeone parado como volante por ese sector.

La segunda opción: Que sea el propio Simeone, futbolista del Atlético de Madrid, quien se retrase en el campo para jugar directamente como número cuatro (lateral derecho).

Por otra parte, la zona media presentará novedades sustanciales. Nico Paz ingresará al once titular para cumplir la función de enlazar entre el mediocampo y la delantera. Además, pese a haber sido amonestado ante Austria y estar en riesgo de suspensión para los dieciseisavos de final, Leandro Paredes será el volante central, acompañado por Exequiel Palacios en el eje del campo, mientras que Giovani Lo Celso irá por el sector izquierdo en lo que marcará su debut absoluto en Mundiales.

Por qué jugarán juntos Julián Álvarez y Lautaro Martínez ante Jordania

El ataque albiceleste presentará una apuesta fuerte con la inclusión de dos centrodelanteros de élite desde el arranque. Pese a que Scaloni manifestó públicamente que la doble punta no es su primera opción de juego, esta noche jugarán juntos Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El objetivo principal que persigue el seleccionador nacional es probar variantes tácticas de cara a las instancias de eliminación directa y, al mismo tiempo, poder cortar la sequía que atraviesan los delanteros de la Selección, quienes no convierten en un partido oficial desde septiembre del año pasado. Con esta dupla de peso y el capitán Lionel Messi esperando su oportunidad en el banco de relevos, la Selección Argentina buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.