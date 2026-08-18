La tajante advertencia de Diego Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez: "Armo el..."

Asimismo, al ser consultado sobre si el futbolista merece el perdón de los simpatizantes rojiblancos tras los meses de tensión generados por los rumores de su salida, el técnico prefirió la cautela para no alimentar la polémica: "Soy respetuoso con todo lo que puedan opinar todos", respondió de manera breve.

Qué dijo Simeone sobre la llegada del Cuti Romero al Atlético de Madrid

Durante la misma comparecencia, el entrenador del conjunto madrileño se refirió a Cristian "Cuti" Romero, la otra gran incorporación que concretó el club en el presente mercado. Simeone elogió las condiciones del marcador central de la Selección argentina y destacó cómo se amolda al ADN de la institución: "Liderazgo, fortaleza, calidad, jerarquía y compromiso. Lo veo con todos los valores futbolísticos y personales que lo identifican con el Atlético de Madrid. Ojalá pueda demostrarlo porque viene para ayudarnos".