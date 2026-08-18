La tajante advertencia de Diego Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez: "Armo el..."

Diego Simeone no dejó margen para la especulación. En la conferencia de prensa previa al debut del Atlético de Madrid en La Liga frente al Málaga, el entrenador argentino enfrentó los micrófonos y fue categórico al ser consultado sobre el futuro de Julián Álvarez en la institución: "Si el dueño del club habló así de tajante, no hay lugar". Con esa sentencia, el Cholo buscó dar por cerrado el debate mediático antes del inicio de la competencia oficial, alineándose de forma directa con la postura pública que Miguel Ángel Gil Marín había expresado semanas atrás.