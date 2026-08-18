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La tajante advertencia de Diego Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez: "Armo el..."

Diego Simeone fue tajante sobre el futuro del delantero argentino antes del debut ante Málaga y respaldó también al Cuti Romero.

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Julián Álvarez y Diego Simeone.

Julián Álvarez y Diego Simeone.

Diego Simeone no dejó margen para la especulación. En la conferencia de prensa previa al debut del Atlético de Madrid en La Liga frente al Málaga, el entrenador argentino enfrentó los micrófonos y fue categórico al ser consultado sobre el futuro de Julián Álvarez en la institución: "Si el dueño del club habló así de tajante, no hay lugar". Con esa sentencia, el Cholo buscó dar por cerrado el debate mediático antes del inicio de la competencia oficial, alineándose de forma directa con la postura pública que Miguel Ángel Gil Marín había expresado semanas atrás.

Leé también ¿Se queda o se va? La contundente decisión del Cholo Simeone con Julián Álvarez a días del comienzo de LaLiga
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Más allá del terreno institucional, el DT ratificó la importancia central que tiene el atacante cordobés dentro del armado del plantel. "Sigo pensando en lo que dije en Corea. Es un chico extraordinario, estuvimos hablando como siempre. Entiendo desde lo deportivo que necesita un punto más de entrenamiento para llegar de la mejor manera al domingo", explicó Simeone sobre la actualidad del jugador.

En ese sentido, el entrenador remarcó su jerarquía en el esquema del Colchonero: "Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y sigo pensando igual: armar un equipo alrededor de él pensando en su potencia, calidad, jerarquía y talento".

Jugará Julián Álvarez en el debut del Atlético de Madrid ante Málaga

A pesar de considerar al ex-River como la pieza clave de su ataque, el director técnico confirmó que no sumará minutos en el primer compromiso del torneo local. "En este partido no le vemos en condiciones de jugar. Intentamos cuidar al jugador", aclaró Simeone, dejando en claro que la ausencia del delantero responde estrictamente a una cuestión de acondicionamiento físico tras sumar pocos días de entrenamiento y no a la situación extradeportiva que lo rodeó a lo largo del mercado de pases estival.

Asimismo, al ser consultado sobre si el futbolista merece el perdón de los simpatizantes rojiblancos tras los meses de tensión generados por los rumores de su salida, el técnico prefirió la cautela para no alimentar la polémica: "Soy respetuoso con todo lo que puedan opinar todos", respondió de manera breve.

Qué dijo Simeone sobre la llegada del Cuti Romero al Atlético de Madrid

Durante la misma comparecencia, el entrenador del conjunto madrileño se refirió a Cristian "Cuti" Romero, la otra gran incorporación que concretó el club en el presente mercado. Simeone elogió las condiciones del marcador central de la Selección argentina y destacó cómo se amolda al ADN de la institución: "Liderazgo, fortaleza, calidad, jerarquía y compromiso. Lo veo con todos los valores futbolísticos y personales que lo identifican con el Atlético de Madrid. Ojalá pueda demostrarlo porque viene para ayudarnos".

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