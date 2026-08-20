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Cuti Romero fue presentado en el Atlético de Madrid y dejó una tajante frase sobre Julián Álvarez

El defensor argentino firmó hasta 2031 con el Colchonero. En su presentación, analizó el presente de Julián Álvarez y reveló sus metas.

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Cuti Romero fue presentado en el Atlético de Madrid y dejó una tajante frase sobre Julián Álvarez

Cristian “Cuti” Romero fue presentado de manera oficial como nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Durante su primera conferencia de prensa con la indumentaria del conjunto colchonero, el marcador central de 28 años abordó diversos temas de su carrera y se refirió al presente de Julián Álvarez, su compañero en la Selección argentina, tras el frustrado traspaso de la Araña al Barcelona.

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Cuti Romero busca salir del Tottenham.

El atacante cordobés había protagonizado uno de los focos de atención en el mercado de pases europeo al manifestar durante la disputa del Mundial su intención de emigrar al club catalán. Sin embargo, la dirigencia rojiblanca rechazó de plano la propuesta económica y ratificó la vigencia del contrato que une al delantero con la institución hasta el 30 de junio de 2030. Tras reincorporarse a las prácticas a las órdenes de Diego Simeone luego de tres semanas de descanso, Romero respaldó a su compatriota: “Le veo muy bien, como siempre, lo veo muy metido, eso me pone muy contento”.

Por qué Cuti Romero eligió al Atlético de Madrid y qué contrato firmó

El exjugador del Tottenham de Inglaterra explicó que desembarcar en el fútbol español representaba un anhelo personal y profesional de larga data, concretado tras firmar un vínculo contractual con el elenco madrileño hasta el 30 de junio de 2031.

“Era un reto que me quedaba en mi carrera. Quería jugar en las tres ligas más importantes de Europa. Ya he competido en Inglaterra e Italia y estoy a un paso de cumplirlo, me falta poco para empezar a competir en LaLiga”, argumentó el defensor central, quien lucirá el dorsal número 21 tras la cesión del juvenil Obed Vargas.

Qué le pidió Diego Simeone a Cuti Romero tras su llegada al club

Respecto a las charlas previas con el cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone, el zaguero campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América reveló los conceptos que le transmitió el entrenador argentino en sus primeros contactos.

“Simeone me pide que haga lo que vengo haciendo en los anteriores clubes, ir dentro de la cancha, ayudar a mis compañeros, sobre todo a los más jóvenes, y que me sienta parte de esta familia”, precisó el cordobés sobre las funciones de liderazgo que pretende el cuerpo técnico dentro del vestuario.

Cuál es la meta que se fijó Cuti Romero en el Atlético de Madrid

Consultado por sus aspiraciones en esta nueva etapa deportiva en el continente europeo, el marcador central dejó en claro que su foco está puesto en la obtención de campeonatos para sellar su paso por la institución.

“Voy a darlo todo para tratar de dejar mi nombre grabado en la historia del club y la única forma de hacerlo es ganando algo. Esperemos que se dé esta temporada, a otra o hasta que esté acá”, enfatizó Romero. En esa misma línea, concluyó sobre la exigencia del plantel: “Uno compite siempre para ganar. Se ha armado un grupo fantástico, un plantel con buenos jugadores y tenemos que ir paso a paso, pero con la mentalidad de conseguir algo”.

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