Cuti Romero fue presentado en el Atlético de Madrid y dejó una tajante frase sobre Julián Álvarez

“Era un reto que me quedaba en mi carrera. Quería jugar en las tres ligas más importantes de Europa. Ya he competido en Inglaterra e Italia y estoy a un paso de cumplirlo, me falta poco para empezar a competir en LaLiga”, argumentó el defensor central, quien lucirá el dorsal número 21 tras la cesión del juvenil Obed Vargas.

Qué le pidió Diego Simeone a Cuti Romero tras su llegada al club

Respecto a las charlas previas con el cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone, el zaguero campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América reveló los conceptos que le transmitió el entrenador argentino en sus primeros contactos.

“Simeone me pide que haga lo que vengo haciendo en los anteriores clubes, ir dentro de la cancha, ayudar a mis compañeros, sobre todo a los más jóvenes, y que me sienta parte de esta familia”, precisó el cordobés sobre las funciones de liderazgo que pretende el cuerpo técnico dentro del vestuario.

Cuál es la meta que se fijó Cuti Romero en el Atlético de Madrid

Consultado por sus aspiraciones en esta nueva etapa deportiva en el continente europeo, el marcador central dejó en claro que su foco está puesto en la obtención de campeonatos para sellar su paso por la institución.

“Voy a darlo todo para tratar de dejar mi nombre grabado en la historia del club y la única forma de hacerlo es ganando algo. Esperemos que se dé esta temporada, a otra o hasta que esté acá”, enfatizó Romero. En esa misma línea, concluyó sobre la exigencia del plantel: “Uno compite siempre para ganar. Se ha armado un grupo fantástico, un plantel con buenos jugadores y tenemos que ir paso a paso, pero con la mentalidad de conseguir algo”.