Qué dijo la autopsia del joven jugador de San Telmo que murió durante una operación de rodilla.

Embed

Familia y amigos de Camilo Nuin lo despidieron este jueves por la noche tras la autopsia en una sala velatoria de San Antonio de Padua, lugar en el que vivía el joven. En tanto, la Justicia secuestró documentación de la clínica en la que operaron al futbolista de San Telmo

En tanto, la Fiscalía también secuestró documentación de Camilo Nuin del área de kinesiología y del área de anestesia. Se llevó, además, la nómina de profesionales de la salud que participaron tanto de la operación como de la previa.

El joven debía ser operado el miércoles por la mañana en la clínica Espora de Adrogué por una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla de la pierna derecha. En el quirófano el anestesista debía aplicarle una epidural en la columna vertebral y sedación a través de máscara. Por el momento, todo lo que ocurrió es materia de investigación

Habló el padre del joven jugador fallecido

En las últimas horas, su papá habló por primera vez y apuntó contra el sanatorio donde se practicó la intervención, dejando entrever la posibilidad de un caso de mala praxis.

El dolor de la familia es inconmensurable, pero también los impulsa la necesidad de saber qué pasó en ese quirófano. “Era una cirugía programada. Vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos de los partidos del Mundial de Clubes y nos vinimos riendo en el auto”, relató el padre de Camilo en diálogo con Telenoche.

camilo-nuin-tenia-18-anos-y-jugaba-en-san-telmo-foto-cavaoficial-NTRJDMVE7FCJRLCGGJJ25OX7W4.avif Camilo Nuin tenía 18 años y jugaba en San Telmo. (Foto: @CAVA_oficial)

El procedimiento al que iba a ser sometido el juvenil era una intervención por rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha. Lo que parecía un trámite habitual dentro del deporte se convirtió en una pesadilla. Según contó su papá, poco más de una hora después de haber ingresado al quirófano le comunicaron que se había complicado. “Me dicen que lo están reanimando. Yo no entendía. Y al rato, otro profesional me dice que se murió. Entré en un aturdimiento. Vi a la mamá de Camilo en el piso, destruida”, expresó.

En un relato desgarrador, el padre describió el último momento con su hijo: “Pedí entrar a verlo. Lo abracé, le di unos besos y le prometí unas cosas. Le dije que la vida ya no tiene ningún sentido para mí, pero que no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Es un dolor desgarrador lo que se siente por dentro. Siento que estoy parado, pero estoy muerto”.