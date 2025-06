Pepe Ochoa reveló los escandolosos motivos de la separación de Melody Luz y Santiago del Azar

Embed

El mismo día que confirmó su separación, Melody Luz se mostró con Alex Caniggia

Después de que Melody Luz compartiera en sus historias de Instagram una imagen junto a su ex y padre de su hija Venezia, Alex Caniggia, se supo que la bailarina puso fin a su relación con Santiago del Azar.

"Melody Luz y Santiago del Azar están separados", anunció Facundo Ventura a través de sus redes sociales. Vale recordar que el vínculo entre la bailarina y el chef había sido confirmado por PrimiciasYa hace apenas dos meses.

La relación entre ambos comenzó poco tiempo después de que se hiciera pública la ruptura entre Melody y el hermano de Charlotte Caniggia, con quien tuvo a su hija.

En sus redes, Melody dejó señales claras de que su historia con el cocinero había llegado a su fin. En una de sus publicaciones, mostró una foto con Alex y Venezia acompañada de la frase: “La familia, lo más importante, cuídenla”.

Además, subió una captura de un chat con una amiga donde se ve que le envió dos audios extensos y recibió como respuesta: "Una novela, literal". También compartió un video arreglándose el pelo y expresó: "Bueno, estoy en un día que... mejor me río para no llorar. Anoche lloré mucho, hoy me pongo hermosa".

Finalmente, publicó un fragmento de un video del streamer Martín Cirio, en el que se escucha: "Siempre que estás con alguien, vas a terminar y es triste saber eso. Vos te ponés de novio porque pensás que esta vez es real, él es el indicado, pero no, vas a terminar con él. Te va a terminar cag..., te va a dejar de gustar, algo va a pasar". Sobre ese clip, Melody escribió: "Yo pidiéndole señales al universo".