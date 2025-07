Silencio y muchas versiones: el "borrado" que enciende las alarmas en Boca

Carlos Palacios el "borrado" de Miguel Ángel Russo

Carlos Palacios volvió a quedar en el centro de la polémica. El lunes no se entrenó con el grupo tras declarar una molestia en la rodilla —un cuadro de tendinitis, según trascendió—, pero Boca no emitió parte médico oficial. Miguel Russo decidió no esperarlo y lo excluyó de la lista de concentrados que viajarán a Santiago del Estero.