Uno de los enanos que participó de la fiesta de Lamine Yamal rompió el silencio y desconcertó a todos

Sin embargo, el testimonio del artista cuestionó ese enfoque. “Este lío se ha formado porque es Lamine. Si no fuese Lamine, no se formaría el lío que se ha liado. La gente se lo pasó de puta madre allí. Ellos, nosotros, todo el mundo se lo pasó de escándalo”, agregó, sugiriendo que el problema no es la actividad, sino la figura pública involucrada.