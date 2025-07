Qué dicen los tremendos mensajes de los famosos involucrados en la denuncia de Viviana Canosa

En la segunda carilla del documento (vease más abajo), que fue expuesto en nuestro medio, la conductora de El Trece comienza, de a poco, a referirse a Tagliani, para luego continuar con las demás figuras televisivas mencionadas anteriormente. "Ese año surge el tema de Lizy Tagliani. Ahí empezó a llamarme gente y a contarme que habían sido víctimas de las personas que estoy mencionando. También participaban Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Hoffman, Colombo, Oltra, Humberto Tortonese, Damián Betular, Lizy Tagliani, y Gonzalo Costa, en las cuales había menores de edad", menciona sobre la conductora de La Peña de Morfi (Telefe).

"En este acto, aportamos un video de Lizy Tagliani, que forma parte de un show en el cual la nombrada hace mención de una violación a un menor. Aportamos otra captura de quien conocería el modus operandi de esta gente, sobre todo de como reclutaban a partir de la convocatoria para Gran Hermano. Ellos le dicen "el Club de Gran Hermano". La ONG denunciante tiene pruebas para aportar, hay dos víctimas vinculadas con abuso y violencia con caras conocidas de la TV, no nos aportaron los datos de aquellas", puntualizó sobre la humorista. Y agregó, de manera contundente: "Hay vínculo entre Gran Hermano y las fiestas sexuales".

A Marley también lo señaló en la denuncia y le dedicó un extenso párrafo, donde detalla su presunto accionar y la manera en la que, según ella, operaba: "De las denuncias de Marley podemos aportar un correo electrónico donde se hacen invitaciones o una especie de reclutamiento de menores. El nombre de ese mail era de un pedófilo: (da una dirección de correo electrónico) y ahora habría uno nuevo que, en lugar del número 27, tiene el número 28. Además tendría como usuario (brinda el nombre de un usuario)".

"Aporto en este acto captura de pantalla de dicho mail vinculado a Alejandro Wiebe. Marley a través de esta cuenta reclutaba gente, esto me lo cuenta una persona que hizo una denuncia que prescribió. Hago saber que tengo un video de un ex participante de Gran Hermano en el año 2007, quien manifiesta que cuando entra al casamiento de Tagliani en año pasado se encuentra con su abusador, conocido como Marley de nombre Alejandro Wiebe y dijo que fue abusado por él hace mucho tiempo, en el año 1997/1998", continua el relato.

La parte más sensible llega cuando se involucra a Florencia Peña y a su marido. Según relata Viviana, accedió a distintas imágenes que describió ante la fiscal. "En una imagen estaba Florencia Peña, su marido y dos menores a quienes estaban practicándoles sexo oral. Vi otra imagen, a Marley parecía que había consumido alguna sustancia, con dos menores de edad, uno de ellos en una posición sexual. Otra imagen, un video, era por lo que tengo entendido en la quinta de Vernaci, es lo que me dijeron. Estaban en la piscina Betular, Tortonese, Marley, Vernaci, Lizy, su marido o novio, con dos menores, tocándoles sus partes íntimas. Eso era un video. Hay imágenes de Marley en bata y desnudo acompañado con dos menores masculinos en un jacuzzi, ello me lo manifestó una víctima".

El abogado de Lizy Tagliani rompió el silencio tras conocerse la denuncia de Viviana Canosa

Lino Cardozo, abogado de Lizy Tagliani, se pronunció sobre la denuncia presentada por Viviana Canosa contra su clienta, justo el mismo día en que PrimiciasYa publicó en exclusiva el contenido del expediente, generando un fuerte revuelo en distintos sectores.

El letrado dialogó este 17 de julio con A la Tarde (América TV) y detalló el fragmento puntual en el que Canosa involucra a Lizy, acusándola de abuso y de participación en los hechos denunciados.

“El secreto de sumario rige únicamente para las partes. Yo represento a Lizy Tagliani en esta causa. Conozco el expediente y, desde mi punto de vista, es prudente que no se haya difundido el contenido completo de la denuncia”, expresó al comienzo de la entrevista con el equipo que lidera Karina Mazzocco.

Al retomar el inicio del conflicto, el abogado explicó cómo se desencadenó todo: “Esto comenzó cuando Viviana Canosa estaba por hablar sobre Lizy y, finalmente, terminó mencionando el caso de Loan. Esa declaración fue escuchada por la ONG Madres Víctimas de Trata, quienes decidieron presentar una denuncia y luego se constituyeron como querellantes. Viviana se suma a una causa ya iniciada por otros: primero brinda su testimonio y, más adelante, realiza una denuncia formal a través de Tomás Méndez. En ese momento, la causa aún no tenía secreto de sumario; eso se impone recién cuando la fiscal Mángano resuelve avanzar con la investigación".

En relación al video que, según Viviana, habría mostrado como prueba, Lino fue contundente: “ Se trata de una performance artística; no tiene valor probatorio ni aporta elementos relevantes a la investigación. Quiero dejar en claro que, cuando la fiscal realiza el requerimiento de instrucción, lo hace sobre la base de la segunda parte presentada por Canosa ante la Justicia -la denuncia realizada por Madres de Trata-. En ese requerimiento no figura nada en contra de Lizy. En esta causa, no está siendo investigada, ni por hechos concretos ni por los videos que se presentaron”.

Además, el abogado subrayó el rol del Ministerio Público en la causa: “La fiscalía es la que lleva adelante la investigación y la acción penal. Al analizar los elementos denunciados, se centra únicamente en cuatro o cinco personas vinculadas al llamado ‘Club’. Ese es el foco del expediente. No hay nada contra Lizy, ni una sola prueba en su contra. No hay elementos que la comprometan en absoluto”.