En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
cuarentena
HantaVirus
Alerta sanitaria

Desembarco y cuarentena: así es el megaoperativo por el crucero del hantavirus

El MV Hondius llegó a Tenerife tras semanas aislado en alta mar por un brote de hantavirus. Más de 100 pasajeros comenzaron a ser evacuados bajo estrictas medidas sanitarias, mientras las autoridades internacionales coordinan cuarentenas y vuelos de repatriación.

Desembarco y cuarentena: así es el megaoperativo por el crucero del hantavirus

El crucero MV Hondius finalmente llegó al puerto de Granadilla, en Tenerife, tras permanecer varias semanas en alta mar por un brote de hantavirus que provocó alarma internacional. La embarcación quedó aislada bajo un amplio operativo sanitario y de seguridad para iniciar el desembarco y la repatriación de más de 100 personas.

Leé también Qué dijo la OMS sobre la posibilidad de otra pandemia por el brote de hantavirus en el crucero
El crucero MV Hondius, donde se desató el foco de hantavirus, Foto: REUTERS
Embed

La situación generó preocupación en distintos países debido a la presencia de una rara cepa andina del virus y a los antecedentes recientes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las autoridades sanitarias españolas y organismos internacionales insistieron en que el riesgo de transmisión masiva es bajo.

Un operativo sin precedentes en Tenerife

El arribo del buque al puerto industrial del sur de Tenerife activó un despliegue excepcional coordinado por autoridades sanitarias, fuerzas de seguridad y organismos internacionales.

El crucero permanece fondeado bajo un perímetro de exclusión de una milla náutica, una medida adoptada para garantizar el aislamiento de la embarcación mientras avanzan las tareas de evaluación médica y traslado de pasajeros.

En el lugar fueron instaladas carpas sanitarias de acceso restringido, mientras efectivos de la policía militar y equipos especializados en emergencias supervisan cada etapa del operativo.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, calificó el procedimiento como una operación “sin precedentes” debido a la complejidad logística y a la participación de más de 20 países en la coordinación de los traslados internacionales.

Cómo será la evacuación de los pasajeros

Según el cronograma oficial, los ciudadanos españoles serán los primeros en abandonar el barco. Posteriormente serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, donde deberán cumplir una cuarentena obligatoria bajo control sanitario.

El resto de los pasajeros será dividido según su nacionalidad y enviado a sus respectivos países en vuelos especiales organizados por distintos gobiernos, entre ellos Reino Unido y Estados Unidos.

Los equipos médicos trabajan especialmente sobre los pasajeros asintomáticos, ya que el hantavirus puede presentar un período de incubación prolongado y síntomas que aparecen varios días después del contagio.

el-crucero-mv-hondius-atraca-en-el-puerto-de-cabo-verde-mientras-los-pasajeros-no-podian-desembarcar-las-autoridades-sanitarias-investigaban-presuntos-casos-de-hantavirus-a-bordo-del-buque-en-el-puerto-de-prai

La preocupación por la cepa andina del virus

La principal inquietud de las autoridades sanitarias gira en torno a la denominada cepa andina del hantavirus, una variante poco frecuente que puede presentar transmisión entre personas en circunstancias excepcionales.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajó personalmente a Tenerife para supervisar el operativo y transmitir tranquilidad a la población local.

“El riesgo de contagio es bajo por la forma en que funciona el virus y por la preparación del gobierno”, señaló el titular de la OMS.

Además, explicó que el brote habría tenido origen en un vertedero de Argentina y recordó que los contagios interhumanos son inusuales.

Hospitales en alerta máxima y temor en la población

A pesar del mensaje de calma difundido por las autoridades, varios hospitales de Tenerife permanecen en estado de alerta máxima ante cualquier eventualidad vinculada al operativo.

Centros médicos como el Hospital de La Candelaria reforzaron sus unidades de aislamiento y prepararon respiradores y áreas especiales para atender posibles emergencias durante el desembarco.

La llegada del crucero también generó preocupación entre trabajadores portuarios y autoridades locales, que inicialmente habían expresado dudas sobre la posibilidad de recibir la embarcación en las islas.

Sin embargo, el Gobierno español ratificó la decisión de realizar el operativo en Tenerife debido a la infraestructura sanitaria y logística disponible en la zona.

El dramático relato de un argentino que estuvo a bordo del crucero

Carlos Ferello, un ingeniero jubilado que había embarcado en Ushuaia con la ilusión de recorrer rutas extremas y paisajes remotos, rompió el silencio tras el arribo del MV Hondius a Tenerife y describió la experiencia como “una desgracia”.

El pasajero argentino relató cómo un viaje turístico terminó convertido en una emergencia sanitaria internacional y contó el impacto emocional de permanecer semanas aislado en alta mar.

“Iban a ser treinta y pico de días; tendría que haber estado en Buenos Aires el 5 de mayo, y ahora se va a alargar por lo menos 15 días más”, explicó.

Pese a la incertidumbre y el temor que atravesaron los pasajeros, Ferello destacó la relación de compañerismo que se generó dentro del barco durante el aislamiento.

Además, reconstruyó cómo comenzaron los primeros casos sospechosos de hantavirus a bordo. Según relató, los síntomas aparecieron inicialmente en un matrimonio neerlandés mientras el crucero navegaba hacia Tristán da Cunha.

“Cuando comunica el capitán que el hombre murió, no se sospechaba nada; eran personas de edad, se lo trató como una infección”, recordó en diálogo con TN.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
cuarentena HantaVirus Crucero
Notas relacionadas
La tajante respuesta de Tierra del Fuego ante la versión de que el brote de hantavirus del crucero comenzó en Ushuaia
Brote de hantavirus en un crucero: qué se sabe de la salud del pasajero argentino
Banner Seguinos en google DESK

Últimas Noticias

Te puede interesar