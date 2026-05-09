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Brote de hantavirus en un crucero: el pasajero argentino será evacuado en Países Bajos

Además, la OMS buscó llevar tranquilidad ante el inminente arribo del MV Hondius a tierra española. El virus ya dejó tres muertos y al menos seis casos confirmados.

El crucero MV Hondius. Reuters

El crucero MV Hondius. Reuters

El director general de Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, buscó llevar tranquilidad este sábado ante la inminente llegada del crucero MV Hondius a Tenerife. Además, trascendió que el pasajero argentino será evacuado a Países Bajos tras el brote de hantavirus que encendió las alarmas sanitarias en Europa.

Leé también El crucero y el fantasma del hantavirus: las 3 hipótesis sobre cómo llegó la enfermedad a bordo
Médicos y especialistas por el caso de Hantavirus. De fondo, el barco en cuarentena, amarrado. (foto; A24.com)

El único ciudadano argentino a bordo del crucero MV Hondius será evacuado en los Países Bajos para cumplir cuarentena, a causa del brote de hantavirus que causó la muerte de tres personas, mientras ya se confirmó el contagio de otras seis y dos más aún son considerados casos sospechosos.

La Cancillería argentina, a través de un mensaje en X del canciller Pablo Quirno, informó que el argentino se encuentra en buen estado de salud y asintomático. “Nuestro ciudadano, en excelente estado de salud, será trasladado a Países Bajos para cumplir su cuarentena”, dijo el funcionario.

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Por otra parte, a través de una carta dirigida a los habitantes de la isla española, Tedros reconoció la preocupación social por el arribo de la embarcación, pero remarcó que “el riesgo actual para la salud pública sigue siendo bajo” y aseguró que el hantavirus detectado “no es otro covid-19”.

El titular de la OMS destacó además el operativo diseñado por el Gobierno de España para evitar cualquier contacto entre los pasajeros y la población local. Según explicó, quienes desembarquen serán trasladados en “vehículos sellados y custodiados” directamente hacia los aeropuertos para iniciar su repatriación a los distintos países de origen.

En ese contexto, Tedros agradeció públicamente al presidente español, Pedro Sánchez, por aceptar que Tenerife reciba el barco afectado por el brote y confirmó que viajará personalmente a Canarias para supervisar el procedimiento sanitario.

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El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Foto: OMS)

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Foto: OMS)

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, confirmó que el crucero arribará este domingo a las Islas Canarias entre las cuatro y las seis de la mañana, hora local.

La funcionaria explicó que el barco llegará al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde permanecerá fondeado dentro de la dársena mientras se desarrolla el operativo sanitario considerado “inédito” por las autoridades españolas.

Además, aclaró que ni el equipaje de los pasajeros ni el cuerpo de una de las personas fallecidas por el brote descenderán en Canarias. Todo permanecerá a bordo junto a parte de la tripulación hasta que el buque continúe viaje hacia Países Bajos, donde se realizará el proceso completo de desinfección.

OMS, España y el crucero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en Moncloa al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en Moncloa al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus EFE

Reunión clave entre Tedros y Pedro Sánchez

Antes de trasladarse a Canarias, Tedros Adhanom Ghebreyesus mantuvo este sábado una reunión en Madrid con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno español.

El encuentro se desarrolló horas antes del viaje del titular de la OMS hacia Tenerife, donde seguirá de cerca la evacuación y el operativo sanitario desplegado alrededor del MV Hondius, el crucero convertido en foco de preocupación internacional tras el brote de hantavirus.

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