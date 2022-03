Detienen a policía acusado de acosar una mujer que había ido a denunciar violencia de género

El hecho ocurrió en la mañana de ayer en la subcomisaría del barrio Ricardo Rojas, ubicada en la calle Carlos Delcasse 2909, en Tigre, al norte del conurbano bonaerense. Allí ingresó la joven llorando con la intención de denunciarlo e iniciar una causa por violencia de género.

“La chica fue a denunciar a su novio y este impresentable se hizo el galán, la invitó a salir y no le tomó la denuncia", dijo a Télam un jefe policial.

El policía fue identificado como el oficial subayudante Marcelo Ezequiel Bogado.

Qué pasó con el policía acusado

“La agarró de la mano, la abrazó, le tocó la pierna, le dio un beso en la mejilla y le dejó anotado en un papelito su número de celular para que lo llame para salir”, dijo a Télam una fuente judicial directamente ligada a la causa.

"Cuando le dije que no le quería dar un beso, me dijo ‘dale, que no hay nadie’. Me costó irme de la situación. Cuando le dije que me iba a ir, él me ofreció un té. Le dije que no, me paré y me fui caminando sola. Durante todo ese rato, nunca apareció otro policía", relató la joven, mientras se hallaba acompañada por su madre.

La mujer le contó a su familia lo que había pasado con la policía y estos decidieron hacer justicia por mano propia en la sede policial, donde hubo disturbios y algunos daños.

"Llegamos y nos atendió el mismo policía, pero él decía que no era el que había acosado a mi hija. Ahí le rompimos los vidrios, la puerta y lo agarramos para pegarle. Después que pasó esto, aparecieron 50 patrulleros. Nunca hay policía acá y aparecieron ahora", expresó la madre de la joven.

El policía Bogado fue indagado esta tarde por delitos de "abuso sexual agravado por su condición de policía", que prevé una pena de entre 3 y 10 años de prisión, y por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al no haber tomado la denuncia de la víctima.