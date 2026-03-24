La divertida "noche de chicas" de Yanina Latorre por su cumpleaños: las fotos y videos

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"No saben la alegría que tengo, las 40 son mis amigas de todo el tiempo: viejas, nuevas, con las que comparto. Estoy feliz de tenerlas todas en casa disfrutando mis 57", dijo la animadora al abrir la noche.

Y agregó para dar inicio a su gran festejo y ante el aplauso de sus amigas: "De verdad gracias por la onda y por el cariño, se las ve contentas, estamos festejando todas juntas y estoy chocha. Gracias de verdad. Cada una fue elegida con mucho amor, las quiero".

El lugar estuvo decorado con muchos detalles a puro glamour y contó también con un DJ que no dejó de pasar música para que los presentes no paren de bailar.

El café que se servía luego se podía observar la frase "noche de chicas" en la espuma junto a un corazón, sin dejar ningún detalle librado al azar.

Y durante el evento Yanina Latorre cambió su elegante vestido al cuerpo y lleno de brillo para estar aún más cómoda en el festejo con su gente tan querida y mostró la intimidad de lo sucedido a través de las redes sociales.

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Yanina Latorre contó el secreto de la pelea entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

Yanina Latorre reveló en SQP (América Tv) el secreto detrás de la tensión entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumando un nuevo capítulo al conflicto que protagonizan las cantantes.

"El año pasado hubo un temita que no sé el meollo. Tenía un secreto Tini, algo de su vida que no quería que se sepa. Una cosa íntima de ella que no tiene nada que ver con la canción. Emilia se entera de esta situación y Tini no quería que trascienda", indicó la conductora.

Según su versión, esa información terminó circulando en el ámbito musical: "Y de repente en el ámbito de la canción, en el ámbito pop, en el ámbito de ellos, esto se empezó a viralizar, ella lo contó a todo el mundo. Y cuando la gente le preguntaba: 'che, esto a Tini'. Ella le preguntaba: '¿Vos cómo sabés?. Le decían: 'Lo está contando Emilia'. Y eso fue la cruz".

Más adelante, Yanina Latorre disparó contra el representante de Emilia Mernes: "Acá me cuentan que de la productora del Duki lo llamaron al representante para ver qué pasaba con esto, porque se le están cayendo a los seguidores. Y el mánager de Emilia les dijo que ya no sabían qué hacer para callarme".

"Digo, llámenme. Yo no es que estoy inventando. Por ahí ustedes no me hablan porque no tienen ninguna verdad para contarme. Porque de María y Tini, el entorno habla. El de Emilia, mudos", cerró segura de lo que dijo.