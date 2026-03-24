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FÓRMULA 1

Alpine le marca el rumbo a Colapinto: la fuerte exigencia antes del GP de Japón

El equipo analizó el rendimiento en China, destacó los puntos obtenidos pero dejó en claro que el objetivo es sostener la mejora y ser más competitivos en Suzuka.

Alpine le marca el rumbo a Colapinto: la fuerte exigencia antes del GP de Japón

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó señales positivas para Alpine, pero también expuso márgenes de mejora. En la previa del Gran Premio de Japón, el jefe del equipo, Steve Nielsen, realizó un balance del último fin de semana en China y fijó las exigencias para Franco Colapinto y Pierre Gasly de cara a un nuevo desafío en Suzuka.

Leé también El dato que pone a Colapinto por encima de Fangio en la historia de la Fórmula 1
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El análisis interno tras la carrera en Shanghái dejó sensaciones encontradas. Por un lado, Alpine logró sumar nueve puntos en el fin de semana y consiguió que ambos autos terminen en zona de puntuación por primera vez desde 2024. Sin embargo, puertas adentro también reconocieron que no aprovecharon al máximo las oportunidades que se presentaron.

“Fue un resultado muy positivo”, sostuvo Nielsen, aunque rápidamente agregó que también quedó “un poco de decepción” por no haber capitalizado mejor el rendimiento del equipo, especialmente teniendo en cuenta situaciones adversas que afectaron a otros competidores.

Qué le pide Alpine a Colapinto y Gasly para Japón

El mensaje desde la estructura francesa es claro: sostener el crecimiento, pero con mayor eficacia. Si bien el arranque de temporada mostró una evolución respecto a 2025, el objetivo inmediato es consolidar esa mejora y transformarla en resultados más contundentes.

Nielsen remarcó que el verdadero desafío está en mantener la competitividad a lo largo del calendario. En ese sentido, subrayó la importancia de continuar desarrollando el auto y no perder terreno frente a los rivales directos, que también trabajan para dar un salto de calidad.

“Tenemos una férrea determinación de lograr aún más”, explicó el jefe de Alpine, marcando el tono de exigencia para lo que viene.

Cómo llega Alpine al GP de Japón

El equipo afronta el compromiso en Suzuka con optimismo, pero también con cautela. La paridad en la zona media de la parrilla anticipa una competencia exigente, en la que cada detalle puede marcar la diferencia.

Nielsen reconoció que no tienen certezas sobre el rendimiento que podrán alcanzar en Japón, aunque destacó la preparación del equipo para afrontar el reto. “Nuestros competidores están en la misma posición y sin duda harán un gran trabajo para mejorar”, advirtió.

En ese contexto, tanto Colapinto como Gasly tendrán la misión de sostener la racha positiva en un circuito que representa un desafío técnico importante y que exigirá máxima concentración.

Con los primeros puntos ya en el bolsillo y un auto en evolución, Alpine encara el Gran Premio de Japón con una premisa clara: seguir creciendo, pero sin conformarse. El salto definitivo, entienden, todavía está por llegar.

Días y horarios del GP de Japón para Argentina

Viernes 27 de marzo

  • Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30
  • Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

Sábado 28 de marzo

  • Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30
  • Clasificación: 03.00 a 04.00

Domingo 29 de marzo

  • Carrera principal: 2:00
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