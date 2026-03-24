Alpine le marca el rumbo a Colapinto: la fuerte exigencia antes del GP de Japón

Nielsen remarcó que el verdadero desafío está en mantener la competitividad a lo largo del calendario. En ese sentido, subrayó la importancia de continuar desarrollando el auto y no perder terreno frente a los rivales directos, que también trabajan para dar un salto de calidad.

“Tenemos una férrea determinación de lograr aún más”, explicó el jefe de Alpine, marcando el tono de exigencia para lo que viene.

Cómo llega Alpine al GP de Japón

El equipo afronta el compromiso en Suzuka con optimismo, pero también con cautela. La paridad en la zona media de la parrilla anticipa una competencia exigente, en la que cada detalle puede marcar la diferencia.

Nielsen reconoció que no tienen certezas sobre el rendimiento que podrán alcanzar en Japón, aunque destacó la preparación del equipo para afrontar el reto. “Nuestros competidores están en la misma posición y sin duda harán un gran trabajo para mejorar”, advirtió.

En ese contexto, tanto Colapinto como Gasly tendrán la misión de sostener la racha positiva en un circuito que representa un desafío técnico importante y que exigirá máxima concentración.

Con los primeros puntos ya en el bolsillo y un auto en evolución, Alpine encara el Gran Premio de Japón con una premisa clara: seguir creciendo, pero sin conformarse. El salto definitivo, entienden, todavía está por llegar.

Días y horarios del GP de Japón para Argentina

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

Sábado 28 de marzo

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30

Clasificación: 03.00 a 04.00

Domingo 29 de marzo