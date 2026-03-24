El Gobierno fijó su posición a 50 años del golpe militar con un video y se tomó el día feriado

Miria Fernández, nieta recuperaada número 127, hija de desaparecidos, testimonio en el video oficial por el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976. Foto captura.

El Gobierno eligió el silencio y se remitió al mensaje del video en el que Miriam Fernández, hija de los desaparecidos Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, vistos por última vez en mayo de 1977, quien mantiene el apellido del policía que la anotó como hija propia, Armando Fernández, lo que la llevó a un litigio judicial con Abuelas de Plaza de Mayo, llamó a recuperar "la historia completa y mirar para adelante".

Por su parte, incluyó en su mensaje el testimonio de Raúl Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo en 1974, cuando se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.

Hijo de militar asesinado por atentado del ERP. Captura de pantalla. Video Casa Rosada

Larrabure describió que su padre estuvo detenido “en condiciones infrahumanas” en lugares definidos por sus captores como “cárceles del pueblo” con “un camastro y un baño portátil”, donde sufrió “simulacros de fusilamiento y torturas”, en lo que fue “el secuestro más largo de la historia argentina, con 372 días”.

En el relato de "Memoria Completa", el Gobierno apunta sobre todo a la política de derechos humanos implementada por el gobierno de Néstor Kirchner desde el año 2003, al que acusó de "manipular" la opinión pública con el objetivo de utilizarlo políticamente.

El presidente Milei ni ninguno de sus ministros habían emitido opinión hasta pasado el mediodía sobre lo ocurrido el 24 de marzo de 1976 y todo lo que vino después, y se limitaron a postear mensajes más vinculados a la defensa del plan económico y de estadísticas turísticas por el feriado largo.

La Casa Rosada totalmente vallada

La Casa Rosada totalmente vallada por las marchas del 24M.

Mientras en un clima totalmente desierto por dentro, la Casa Rosada amaneció blindada por un operativo de seguridad que organizado por la Policía Federal y de la Ciudad, además de la Casa Militar, incluyó un vallado de todo el perímetro que rodea la sede gubernamental con varias manzanas a la redonda.

El acceso a la Casa Rosada estaba totalmente restringido este martes y el Gobierno dio asueto al personal que trabaja diariamente en la sede de Balcarce 50.

Mientras desde temprano comenzaban a movilizarse las primeras columnas de las organizaciones convocantes a la marcha que culminará con un acto central en la Plaza de Mayo, con un escenario instalado de espaldas a la Casa Rosada, justo detrás de la Pirámide de Mayo, monumento emblema de las históricas rondas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaban la aparición de sus hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura.

Como operativo de seguridad ante la marcha cconvocada a partir de las 14 horas desde la esquina de Tacuarí y Avenida de Mayo con destino a Plaza de Mayo el Gobierno nacional junto con la Ciudad de Buenos Aires dispusieron un fuerte operativo de seguridad que incluye cortes de calles en todo el micro y macrocentro porteño y más de 2000 efectivos de las fuerzas de seguridad federales y la policía porteña.

Incluye un corte total del tránsito y amplios vallados entre las 14 hasta las 19hs de todo el perímetro comprendido entre las avenidas Corrientes, Avenida Leandro N. Alem, Avenida Paseo Colón, Avenida Belgrano y Bernardo de Irigoyen / Carlos Pellegrini.

A las 16 horas, en el escenario principal en la plaza de Mayo las organizaciones convocantes leerán el documento oficial y unitario, elaborado de manera consensuada.