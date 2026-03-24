Martita Fort publicó una foto provocadora con su primo John en medio de la guerra familiar

Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar. “La unión hace la fuerza”, comentó un usuario. Mientras que otro, sorprendido por la postal, preguntó: “¿Es tu primo?”.

La foto, en medio de la disputa por el lugar de John en la empresa, alimentó versiones sobre un posible acercamiento dentro de una familia que desde hace meses arrastra diferencias y tensiones puertas adentro.

Martita Fort

Qué había dicho Martita Fort sobre su primo John en medio del escándalo

El conflicto dentro del clan Fort no es nuevo. Ya en enero, cuando John Fort salió a hablar públicamente sobre su situación en la empresa familiar, Martita Fort no dudó en responderle… y lo hizo sin filtro.

Todo comenzó cuando John aseguró en A la tarde (América TV) que su salida del negocio había sido “forzada” y dejó en claro su intención de “ser parte del legado”. Sus declaraciones no cayeron nada bien en la familia y, especialmente, en su prima.

Desde un stream de DGO, Martita recogió el guante y lanzó una ironía que rápidamente se volvió viral: “¿Qué? ¿No le está yendo bien con los suplementos?”

Pero no se quedó ahí. La hija de Ricardo Fort fue más allá y cuestionó duramente la exposición mediática del tema: “No puede exponer a la familia de esa manera para después decir que es todo falso, que está todo bien y que ya no necesita de nosotros porque le está yendo bien en su emprendimiento a costa de esta polémica”, disparó.

A pesar del enojo, Marta dejó una puerta entreabierta. No descartó que John pueda sumarse a la empresa, aunque marcó una condición clave: “Si quiere ser parte de la fábrica, lo charlamos, vemos qué propone”.

Sin embargo, remarcó un punto que dejó en evidencia la distancia entre ellos:nunca recibió un llamado de su primo para hablar del tema en privado.