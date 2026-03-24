Martita Fort publicó una foto provocadora con su primo John en medio de la guerra familiar
Martita Fort desafió al clan con una foto junto a su primo John y una frase explosiva que dio que hablar. Los detalles en esta nota.
24 mar 2026, 11:16
Martita Fort publicó una foto provocadora con su primo John en medio de la guerra familiar
Martita Fort volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una foto junto a su primo John Fort que no pasó desapercibida en las redes. La imagen tomó otra dimensión por el fuerte contexto familiar: llega justo después del escándalo que se generó cuando él reclamó un lugar dentro de la histórica empresa de chocolates.
John, sobrino de Ricardo Fort, vivió 11 años en Miami y, tras regresar a la Argentina, dejó en claro su intención de sumarse al negocio familiar. Ese planteo habría generado tensión dentro del clan y abrió una nueva interna entre los herederos.
En ese marco, Martita sorprendió al repostear en sus historias una foto que originalmente había subido John. En la postal se los ve muy compinches, posando juntos en un ambiente nocturno, con una cercanía que llamó la atención de todos.
Pero lo que más ruido hizo no fue solo la imagen, sino la frase con la que acompañaron la publicación: “Hablen”. Breve, desafiante y con tono provocador, el mensaje encendió todavía más las especulaciones entre sus seguidores.
Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar. “La unión hace la fuerza”, comentó un usuario. Mientras que otro, sorprendido por la postal, preguntó: “¿Es tu primo?”.
La foto, en medio de la disputa por el lugar de John en la empresa, alimentó versiones sobre un posible acercamiento dentro de una familia que desde hace meses arrastra diferencias y tensiones puertas adentro.
Qué había dicho Martita Fort sobre su primo John en medio del escándalo
El conflicto dentro del clan Fort no es nuevo. Ya en enero, cuando John Fort salió a hablar públicamente sobre su situación en la empresa familiar, Martita Fort no dudó en responderle… y lo hizo sin filtro.
Todo comenzó cuando John aseguró en A la tarde (América TV) que su salida del negocio había sido “forzada” y dejó en claro su intención de “ser parte del legado”. Sus declaraciones no cayeron nada bien en la familia y, especialmente, en su prima.
Desde un stream de DGO, Martita recogió el guante y lanzó una ironía que rápidamente se volvió viral: “¿Qué? ¿No le está yendo bien con los suplementos?”
Pero no se quedó ahí. La hija de Ricardo Fort fue más allá y cuestionó duramente la exposición mediática del tema: “No puede exponer a la familia de esa manera para después decir que es todo falso, que está todo bien y que ya no necesita de nosotros porque le está yendo bien en su emprendimiento a costa de esta polémica”, disparó.
A pesar del enojo, Marta dejó una puerta entreabierta. No descartó que John pueda sumarse a la empresa, aunque marcó una condición clave: “Si quiere ser parte de la fábrica, lo charlamos, vemos qué propone”.
Sin embargo, remarcó un punto que dejó en evidencia la distancia entre ellos:nunca recibió un llamado de su primo para hablar del tema en privado.