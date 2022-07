El icónico juego de simulación de vida, Los Sims 4 anuncia la nueva característica de orientación sexual

La inclusión ha sido un valor central de Los Sims desde que comenzó la franquicia hace 22 años, y el diverso equipo de desarrollo presenta con orgullo esta nueva característica como una manera de reflejar el mundo en el que vivimos, las maneras en que interactuamos los unos con los otros y representar experiencias de la vida real. El equipo de Los Sims entiende que la orientación sexual es vital, compleja e inherente para que las personas puedan experimentar el mundo y encontrar comunidades. Al consultar con las organizaciones sin fines de lucro It Gets Better y GLAAD, Los Sims 4 ha creado una opción detallada y afirmativa para que los jugadores puedan experimentar con distintas formas de orientación sexual para sus Sims.

Puedes conocer más acerca de la investigación que hizo el equipo para probar e implementar la función de orientación sexual, y cómo los jugadores pueden cambiar y elegir la orientación sexual de sus Sims en el diario de desarrollo Sims 4.