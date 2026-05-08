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AUH de ANSES en mayo: cuánto se cobra con el aumento por hijo

Se oficializó el monto actualizado que percibirán las familias beneficiarias durante el quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el incremento mensual automático, reconfigurando los saldos de la AUH de ANSES en mayo para acompañar la evolución de los indicadores oficiales.

AUH de ANSES en mayo: cuánto se cobra con el aumento por hijo

AUH de ANSES en mayo: cuánto se cobra con el aumento por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó los nuevos valores para el universo de las asignaciones sociales que rigen en todo el territorio nacional. Se informa que la AUH de ANSES en mayo se liquida con un ajuste derivado del índice inflacionario de marzo, lo que permite una actualización directa en las cuentas de los titulares. Esta medida busca sostener el valor de las prestaciones destinadas a los sectores con mayor vulnerabilidad económica.

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El esquema de depósitos de la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene la metodología de pago escalonado según la terminación del documento de identidad. Se confirma que el haber de la AUH de ANSES en mayo integra tanto el aumento por movilidad como los complementos alimentarios vigentes, consolidando un ingreso unificado que se acredita de forma automática en las tarjetas de débito de los beneficiarios registrados.

¿Cómo se integra el monto total de la AUH en mayo?

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AUH de ANSES en mayo: cu&aacute;nto se cobra con el aumento por hijo

AUH de ANSES en mayo: cuánto se cobra con el aumento por hijo

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social divide el haber mensual en dos conceptos técnicos. El organismo acredita el 80% del valor total de la AUH de ANSES en mayo de forma directa, mientras que el 20% restante se retiene mensualmente como garantía del cumplimiento de los controles sanitarios y la asistencia escolar de los menores.

Se establece que este haber básico de la Administración Nacional de la Seguridad Social se potencia con el aporte de la Tarjeta Alimentar. Al sumar ambos beneficios, el ingreso de la AUH de ANSES en mayo permite una mayor cobertura de la canasta básica alimentaria, unificando los recursos en una sola fecha de cobro para facilitar la administración del presupuesto familiar.

¿Qué adicionales se acreditan junto a la AUH este mes?

Se confirma que los titulares de la AUH de ANSES en mayo que tienen hijos de hasta 3 años reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Esta suma extraordinaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social se deposita de oficio, sin necesidad de gestiones previas, reforzando la nutrición infantil durante la etapa de crecimiento inicial.

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social también contempla pagos por única vez que pueden sumarse al haber mensual. El impacto de la movilidad sobre la AUH de ANSES en mayo alcanza a todas las líneas de asistencia, asegurando que los montos por hijo mantengan una correlación directa con los ajustes aplicados al resto del sistema previsional.

¿Cuáles son los requisitos para mantener el beneficio activo?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social exige la actualización permanente de los vínculos familiares en su base de datos. Para percibir la AUH de ANSES en mayo, es indispensable que el titular no supere los topes de ingresos establecidos y mantenga al día la presentación de la Libreta de Asignación Universal del ciclo anterior.

Se confirma que este trámite ante la Administración Nacional de la Seguridad Social es el que permite liberar el dinero retenido mes a mes. La transparencia en el sistema de la AUH de ANSES en mayo garantiza que los recursos lleguen a quienes cumplen con los calendarios de vacunación y la escolaridad obligatoria, objetivos centrales de esta política de protección social estatal.

¿Cuándo inicia el cronograma de cobro por DNI?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social habilitará los pagos de la AUH de ANSES en mayo a partir del lunes 11, finalizando el ciclo el viernes 22.

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